Daset pidió no marchar por la diversidad y llama a votar por Lacalle Pou

Polémico

El artista y comunicador aseguró que este viernes es el día de la autodiscriminación e instó a sus seguidores de Instagram a que giren "a la derecha".

Marcel Daset está muy activo en las redes sociales. Lo dejó en claro el martes, cuando consiguió a través de las redes el testimonio de Xisco, que negó las versiones que trascendieron sobre su sexualidad previo a sumarse a Peñarol.

Ahora, Daset sorprende a sus seguidores de Instagram luego de manifestar su rechazo a la Marcha por la diversidad que se celebra esta noche en la Avda 18 de julio. "Hoy salí a la mañana, el tránsito desviado por todos lados porque parece que hoy es el día en que la gente se autodiscrimina o es el día de una marcha del Frente Amplio", empezó el comunicador haciéndose el desentendido, en el video que publicó en Instagram.

"¿Qué Pasa gente? Quiero decirles que para mí es un día cualquiera y que sean felices y que coman perdices", agregó Daset. Después, llegó el momento del postdata con un pedido especial a sus seguidores: "Por favor, giren a la derecha".

"Hay que ir derecho por la vida y todo va a cambiar. Aguante Lacalle, por favor. Como nunca te voy a votar. De rodillas le pido a la gente que vote a Lacalle y, si no, a Talvi. Blanco o colorado. Pero 'Fraude' Amplio, no", suplicó Daset antes de cerrar su video.

Mirá el mensaje completo de Daset: