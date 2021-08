Daiana Abracinskas reveló por qué no se fue a España

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

A comienzos de 2020, Daiana Abracinskas tenía resuelto que su futuro y el de su hijo adolescente continuaría en Islas Canarias (Españas). Tenía los pasajes comprados y una casa alquilada.

Sin embargo, la llegada de la pandemia a Uruguay el 13 de marzo de 2020 implicó un cambio forzoso de planes. Los boletos los tenía previstos para el mes de abril y ese avion nunca salió.

Pero más allá de eso, fue el amor y el trabajo la que la retuvieron en Uruguay. La comunicadora inició un romance con el realizador Ignacio Mastandrea y en el mes de julio del año pasado, la también abogada se unió al estudio de Gumer Pérez e Ignacio Durán.

"Estoy trabajando más y eso redunda en lo económico", aseguró en entrevista con Richard Galeano.



La periodista se refirió también al mal trago que significó su salida de Algo contigo (Canal 4). "Mi ida de Algo contigo fue muy frustrante... Lo viví como un fracaso y me cuestan los fracasos", dijo

Tuvo palabras críticas hacia los salarios de la televisión. "La televisión paga pésimo... Es una vergüenza. Nadie lo hace por plata. Lo hacés porque te gusta y también por necesidad. Porque entre trabajar en un supermercado por 25.000 o en un panel por 25.000 pesos, es mejor trabajar en televisión", dijo.

Abracinskas se refirió también a su condición de abogada de uno de los imputados en la llamada "Operación Océano". "No debería llamarse así. No había una red. No se conocen entre ellos los imputados", dijo.

La comunicadora, quien se ha declarado como votante de izquierda, tuvo palabras de elogio a la gestión del gobierno sobre la vacunación pero también fue crítica y avaló el concepto de "muertes evitables" en lo peor de la pandemia.

"Creo que fueron muertes que se pudieron evitar. Hay momentos en que no podés privilegiar la economía sobre la salud. Si hubiéramos controlado la pandemia en el momento que se sabía que iba a explotar, quizás era otra la realidad. Se podían haber apretado más las perillas", dijo.