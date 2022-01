El cumpleaños bajo perfil de Susana Giménez en Miami

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una de las grandes divas de Argentina, Susana Giménez, celebró un nuevo cumpleaños el sábado y para festejarlo, viajó a Miami donde brindó con los más íntimos.

Desde las historias de Instagram, Susana se declaró sorprendida por las bajas temperaturas en Estados Unidos. Incluso, reveló que debió comprar un pijama para soportar el frío en las noches. “Desde este lugar mágico, agradezco los mensajes y los saludos amorosos que mandaron por mi cumpleaños y no pude contestar. ¡Fue un día completo de festejos, ya les voy a ir contando!”, escribió en el posteo.

Y mientras iba mostrando el lugar, se la escuchó comentando: “Mi cuarto está iluminado, ¡mirá lo que es! Ahí está Nico, que me trajo otro calentador, porque hace un frío..., y hoy me compré un pijama. Un pijama rosa, porque ayer me morí con mi camisón”.

Es que, pese a que en Estados Unidos están transitando el invierno, las temperaturas están siendo mucho más bajas de lo esperado y, tanto a Susana como a muchos turistas, los 9 grados centígrados con sensación térmica de 6 que estuvo marcando el termómetro los agarró desprevenidos.

De la celebración de los 78 años de Susana, no se supo mucho. Su hija Mercedes Sarrabayrouse contrajo coronavirus por lo que no participó de los festejos y quedó en Buenos Aires. Quien sí se encuentra en Miami es su nieta Lucía Celasco.

El mensaje de Mirtha Legrand

La conductora, quien festejó los 78 con muy bajo perfil, no paró de recibir mensajes de sus seres queridos, entre ellos, uno muy cálido de su colega y amiga, Mirtha Legrand, en el que se podía leer una peculiar frase que la Chiqui se la atribuyó a su recordada hermana, Goldy, a quien Giménez apreciaba muchísimo y con quien tenía una relación muy estrecha.

En su cuenta de Instagram, Legrand posteó una foto de una visita de Susana a su emblemático programa, Almorzando con Mirtha Legrand, y la acompañó de un texto curioso y divertido. “Susana, ¡Feliz cumpleaños! ¡Querida amiga de toda una vida! Que tengas un día maravilloso como te mereces”, escribió y añadió: “Acordate de lo que decía mi amada Goldy: ‘Una de dos: o cumplís años o te morís’; ¡Mejor cumplir! Jajaja. Cuidate mucho, te quiero, Chiqui”, expresó Legrand en su mensaje.



Si bien Susana no subió a su cuenta de Instagram imágenes de la celebración, sí compartió en sus Stories todos los saludos que le fueron llegando durante el día de sus hermanos, y de amigos como Marley (quien grabó un video junto a su hijo, Mirko), Teté Coustarot, y Wanda Nara, entre muchos otros.

En la previa del cumpleaños había estallado una polémica vinculada a la posibilidad de que Jorge Rama participe de la celebración. La propia Susana desactivó el rumor y negó que haya perdonado a su exnovio uruguayo. “¡Pero yo tendría que estar loca y el tipo también! El tipo debe tener terror de volverme a encontrar. Si eso no se arregló nunca", le dijo a Luis Ventura.