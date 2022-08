Cristian Castro reveló que se instaló en Punta del Este porque en Argentina le robaron

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cristian Castro afianza su lazo con el Cono Sur. El cantante mexicano es jurado en el programa Canta conmigo ahora de Marcelo Tinelli, y lleva todo el año instalado en Punta del Este, por lo que intercala su vida a ambos lados del Río de la Plata.

Pero en las últimas horas, se conoció el verdadero motivo por el que Castro eligió radicarse en Uruguay. Según reveló en una entrevista con TN, decidió mudarse a la costa esteña porque fue víctima de la inseguridad.

"Me mudé a Argentina hace poco, pero me asaltaron un poquito", contó. "Entonces me fui a Uruguay, y estoy viviendo en Punta del Este".

"Mi corazón era Argentina, siempre ha sido Argentina; ustedes saben que acá estoy muy integrado y agradecido. Pero lamentablemente pasó eso, lo tomé de la mejor manera y simplemente me fui a Uruguay, para no molestar a nadie", comentó Castro.

Ante la pregunta del periodista, el cantante de "Azul" y "Volver a amar" explicó que delincuentes entraron a su casa, y cuando quisieron saber por qué no hizo público el hecho, dijo: "No soy así de dramático".

"Me fui a Uruguay tranquilo, estoy a gusto y molestando a nadie", resumió el artista que participó de la versión de Canal 12 de ¿Quién es la máscara?, en la que resultó ser quien se escondía tras el traje de Beagle.

En mayo, en diálogo con El País, Cristian Castro ya había hecho mención a su preocupación en relación al tema de la seguridad, aunque en ese caso en referencia a su país, México.

"Lamentablemente no puedo ser local en mi país porque ha habido muchas dificultades con la seguridad, pero noto que acá me voy a poder bajar del auto y entrar al lugar a cantar, que es lo único que busco", destacó.