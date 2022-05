El consejo sexual del "Pelado" Peña a los jugadores de la nueva generación

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Enrique "Pelado" Peña fue campeón uruguayo con Nacional y de América con la selección. Retirado desde 1995, se ha dedicado a la comunicación: actualmente forma parte de Masterchef Celebrity y tiene su propio programa radial, Cada loco con su tema, en 1410 AM.

Frontal y sin vueltas, el popular "Pelado" dio una nota a Las voces del fútbol (Radio Fénix), donde se mostró crítico con la actitud de los jugadores de la actualidad. "No miran ni hablan de fútbol", consideró. "Les hablás de fútbol y te dicen "'hablame de otra cosa". ¿Y de qué querés que te hable?", dijo Peña.

Consultado por Julio Ríos sobre el bajo rendimiento este año de Brian Ocampo y de reiterados desgarros, Peña aseguró: "Ocampo pasó de un momento en que lo vendían a Europa y después se iba a préstamo a Rentistas. Una ve que nadie le habla. Me encantó lo que le dijo Ruben Susa. Primero, porque lo que diga él es palabra registrada porque es ídolo en Nacional", dijo.

Y luego, Peña añadió un consejo para la intimidad de los deportistas. "Aparte de entrenar y alimentarse bien, el descanso es importante. Porque si no estás bien descansado, vienen los desgarros. Y no se trata de salir de baile. De repente vos tenés una novia y tenés que decirle a tu novia o a tu esposa, que trabaje ella (en las relaciones íntimas). Porque una cosa es que te quedes descansadito y otra cosa que te quieras hacer el Tarzán", dijo el exfutbolista y añadió que "ser esposa de un jugador de fútbol no es para cualquiera".

"No se trata de si sale o no de baile, se trata de lo que hacés en tu casa, en tu cama con tu novia. No es lo mismo decirte a tu mujer: "Me quedo quietito y soy todo tuyo" Y otra que vos te tires del ropero y saltes para un lado y otro. Quedás acalambrado. Después jugás en alto rendimiento y te desgarrás hasta la nuca. De repente el jugador dice:"Pero si yo no salgo". Y no es que salgas. El problema es lo que hacés en tu casa", añadió el exfutbolista para luego bromear con los integrantes del programa.

"Te agarra una piba que es como un toro... Vos de eso, Julio, sabés bastante", dijo pero el periodista evitó el tema con una sonrisa. "A mí no me metas en esta historia".

Alberto Pérez destacó el testimonio de Peña y añadió: "Es cierto, hay jugadores que le sacan las piernas a los jugadores".

Enrique Peña también criticó la nueva reglamentación que rige en la concentración de Nacional. "Cuando yo jugaba, iban los jugadores grandes, como Peta Ubiña o Montero Castillo y nos contaban cómo hacían para salir campeones. Hoy yo voy a Nacional y no me dejan pasar porque tengo que pedir permiso para ir a Los Céspedes. ¿A vos te parece que un jugador que estuvo 20 años en Nacional, tiene que pedir permiso para ir a Los Céspedes?", agregó el exfutbolista.

Mirá el video (la entrevista a Peña ocurre en el minuto 1:20:00)