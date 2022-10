Se conocieron los ratings de radio: ¿quién lidera la mañana periodística?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La última medición de rating de radio, a cuyos resultados accedió TV Show, determinó algunos cambios y sorpresas y un escenario de competencia en la mañana periodística que confirma el liderazgo de No toquen nada (Del Sol FM y El Espectador), por sobre sus competidores más cercanos, La pecera (Azul FM) y Las cosas en su sitio (Sarandí y Total FM).

A nivel global, la emisora de AM más escuchada sigue siendo Monte Carlo (930 AM) seguida de Sarandí (690 AM) y en tercer lugar se ubica Sport 890, una frecuencia deportiva que viene creciendo. De hecho algunos días, como lunes o viernes, se ubica en segundo lugar en el promedio de rating diario.

En FM, la propuesta musical de Inolvidable (93.1) desplazó en el tope de las preferencias a Aire FM (100.3), frecuencia que quedó en el segundo lugar, aunque por escaso margen. Del Sol FM (99.5) completa el podio en el tercer puesto.

La medición del Buró de Radios se realizó en los meses de agosto - setiembre pasados. El estudio abarcó Montevideo y zona metropolitana.

En cuanto a los programas periodísticos de 9:00 a 12:00, se confirma el liderazgo de No toquen nada (Del Sol), al igual que en la medición de 2021. Según el promedio de lunes a viernes, el ciclo encabezado por Joel Rosenberg y Carlos Tanco acumula un promedio de 3,58 puntos de rating sumados los oyentes de Del Sol y El Espectador, donde se retransmite. Este programa tiene picos de 4 puntos a las 9:00, cuando Darwin Desbocatti ofrece su columna de humor.

El segundo lugar está muy disputado entre La pecera (Azul FM) y Las cosas en su sitio (Sarandí y Total FM). El programa de Ignacio Álvarez y equipo promedia 1,84 puntos de rating mientras que la propuesta encabezada por Iliana Da Silva y Juan Miguel Carzolio se ubica en 1,81 puntos de rating.

En la primera mañana (7:00 a 9:00) se consolida el liderazgo indiscutido de Informativo Sarandí, que de lunes a viernes tiene un promedio de 3,97 puntos de rating al sumar sus oyentes de Sarandí, Radio Futura, Del Plata y FM Total.