El conmovedor llanto de Tití Fernández tras su retiro de las canchas: "Soy un tipo feliz"

Las emociones fueron intensas y de todo tipo y color este domingo, después de que Argentina se asegurara su tercera Copa del Mundo. En Qatar, las lágrimas estuvieron a la orden del día y uno de los más conmovidos ante cámara fue Tití Fernández, el periodista deportivo que hoy se retiró de las transmisiones de los partidos.

Al final de la cobertura de la final para la Televisión Pública argentina, Tití, uno de los trabajadores más carismáticos y queridos del área deportiva en los medios del país vecino, pidió la palabra y agradeció la oportunidad laboral y su último "baile" con la selección.

"Yo quiero agradecerle a la gente que pensó que yo podía estar acá. Yo me quería despedir de esta manera; yo no me quería ir por la ventana. Alguien me quiso sacar por la ventana, yo no quería. Yo me quería ir laburando. Así que a las autoridades del canal, que pensaron que les podía dar una mano, me hicieron muy feliz", dijo entre lágrimas.

"El fútbol me dio todo. Me sacó una sola cosa que yo quería mucho", siguió, en referencia a su hija Soledad, quien murió en un accidente automovilístico mientras cubría el Mundial de Brasil 2014.



"El fútbol me dio mucho. Soy un tipo feliz. A pesar de las lágrimas, soy un tipo feliz", dijo Tití, completamente conmovido, y agradeció a Lionel Messi y a la Copa del Mundo, antes de abandonar la cámara.

La emoción llegó luego a las redes de Tití Fernández, donde mostró, orgulloso, que Messi le permitió besar la copa. También compartió un video en el que dedicó el título a su hija Soledad.

"Sole, para vos hija, para vos, mirá. Hoy sí pudieron. Para vos, mi vida preciosa, divina. Somos campeones del mundo, Sole. Te quiero", expresó, con la voz quebrada y los ojos llenos de lágrimas.