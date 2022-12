La confesión de Lucas Sugo sobre su ex: "No cuidé un matrimonio ni a mis dos hijos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Lucas Sugo, uno de los cantantes más populares del país, se ha caracterizado por cultivar un perfil muy bajo en relación a su vida personal. En pareja con Antonela García, con quien en 2021 tuvo a Isabella, hasta ahora su única hija en común, el artista no suele hablar de su intimidad y su familia.

Sin embargo, el jueves pasó por PH Uruguay (Canal 4) y sorprendió al profundizar en el final de su primer matrimonio, del que son fruto sus dos hijos mayores, Florencia Victoria y Lucas Agustín.

"Me dejé llevar mucho en una época donde cantaba en bailes, estaban las luces, y viste que vos agarrás un micrófono y te transformás. Uno pasa de Shrek a... como que lo tocás y hay una metamorfosis", dijo, arrancando las risas de sus compañeros de emisión.

Luego, Sugo se sinceró sobre su primer matrimonio, y su comportamiento cuando era integrante de la banda Sonido Profesional. "No cuidé un matrimonio, mis dos hijos, el hogar, una pareja a la que tenía una estima importantísima. Pasé ocho años ininterrumpidos descuidando ese matrimonio hasta que llegó un día que no se dio más. Vos te crees Superman, todo lo puedo, y ahí la ida me dio una cachetada medio fuerte, porque no volvió", declaró.

.@lucas_sugo siente que valoró poco un matrimonio



🗣''Pasé 8 años descuidando ese matrimonio'', dijo y agregó ''No lo volvería a hacer, a la mujer se la cuida y se la valora'' ⬇ #PHUruguay #ModoEncuentro pic.twitter.com/Ztwl6Wy7AU — PH Uruguay (@PodemosHablar_4) December 9, 2022

El cantante de "Cinco minutos" recordó además que con la separación, su pareja de entonces se fue de Rivera a Paysandú, departamento del que era oriunda su familia, y eso le dio una fuerte lección. "A la mujer se la cuida, se la valora. A cualquier persona", dijo el coach de La Voz.

"Ahora vivo con una persona con la que somos compañeros, compinches, amantes, amigos, y me encanta llegar a casa, poner el celular en la sala y disfrutar", cerró en relación a Antonela, su pareja actual.