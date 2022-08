La confesión de Judy del Bosque: "Mi hermana hace cuatro años no me deja ver a sus hijos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El programa PH Uruguay se convirtió en uno de esos lugares donde los invitados hacen confesiones poco usuales. El programa del pasado jueves no fue la excepción.

"Coco" Rivero, Eduardo Rivas, Ana Prada, Fabián Carini y Judy del Bosque fueron los invitados al programa que conduce Gonzalo Cammarota, y en el "punto de encuentro" fue donde se realizó uno de los momentos que más repercusión tuvo en las redes sociales: la confesión de la maga y la relación con su familia que vive en Israel.

más La relación de la maga con sus familiares

La maga dijo que la relación que tiene con sus padres, quienes viven en Israel, es muy buena. "Con mis padres está todo bien porque ellos me aman y aceptan como soy y están orgullosos de mí, de mi nuevo dibujo, de la nueva Judy que ya tiene mucho tiempo", comenzó.

También habló de su hermano, "un rabino hippie que vive colgado del sol en Israel, poeta, también es muy amigo mío", confesó.

Distinta es la situación con su hermana, quien también vive en Jerusalén pero no la acepta. Judy dijo que su hermana es lo que ella tenía que ser: "sin libertad, toda cuadriculada con sus hijos que no me deja ir a visitarlos", dijo.

Aclaró que ella no se viste como se muestra en televisión o sus shows, y que en su vida diaria utiliza un jean y un buzo, "como se visten todas las mujeres de por acá", dijo.

"Mi hermana no me acepta que vaya a visitar a sus hijos y hace cuatro años que no me deja ir a verlos y para mí es una angustia horrible", confesó. "Esa parte de mi familia no me recibe, no les interesa la Judy libre que acepta y no juzga".

"Gran parte de mi familia me acepta y yo también me disfrazo para los sobrinos que tengo en Israel. Lo hago con todo el amor para acompañar y adaptarme a su forma, porque si en su casa se curte de una forma, no voy a ser desubicada para romper las reglas, porque no me interesa. Sino no me recibirían", aclaró.

Cammarota quiso saber a qué se refería cuando usó el término "me disfrazo" para referirse a la vestimenta que usa cuando ve a su hermana.

Judy contestó: "Pollera larga, polera larga, sin maquillaje, pelo atado, sin esmalte de uñas, no es que no se te ve una teta, no se te ve un hombro. Soy la más musulmana de todas. Es religión judía pero toda camuflada. Tampoco podía poner el celular arriba de la mesa y nunca alcanzaba", dijo.

"Siempre algo más tenías que hacer, y es reangustiante porque me hubiera encantado ser amiga de mi hermana y ver a mis sobrinos, pero eso no puede ser porque no me acepta", concluyó.