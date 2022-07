La confesión de Emilia Clarke tras sufrir dos aneurismas: "Parte de mi cerebro ya no es utilizable"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La actriz Emilia Clarke habló en profundidad de los dos aneurismas cerebrales que sufrió, que cambiaron su vida para siempre.

En entrevista con el programa Sunday Morning de BBC, la británica declaró: “Fue el dolor más insoportable que sufrí en mi vida”, y luego confesó: “Fue increíblemente útil que Games of Thrones me arrastrara y me diera ese propósito para continuar”.

Clarke sufrió los dos aneurismas cuando, de hecho, estaba trabajando en GOT, donde interpretó a la fundamental Daenerys Targaryen. El primer episodio lo vivió en 2011 y el segundo en 2013; ambos demandaron largos períodos de recuperación ya que, como dijo, “perdió un poco de cerebro” a causa de lo acontecido.

“Hay una parte de mi cerebro que ya no es utilizable. Es asombroso que hoy sea capaz de hablar, a veces articuladamente, y vivir mi vida completamente normal sin absolutamente ninguna repercusión”, dijo Clarke. “Soy parte de la muy, muy, muy pequeña minoría de personas que pueden sobrevivir a eso”.

La intérprete, que hoy se encuentra bien y recuperada, contó que la primera vez que vio imágenes de su cerebro tras los aneurismas, notó que

“falta una gran parte”, algo que aún la hace reír.

Tras los episodios, Clarke creó una fundación para ayudar a personas con heridas cerebrales o que han sido víctimas de accidentes, llamada Same You. “Pensé: ‘Bueno, esto es lo que eres. Este es el cerebro que tienes’. Así que no tiene sentido devanarse los sesos continuamente sobre lo que podría no estar ahí”, declaró en la nota.

En 2019, en un ensayo publicado en The New Yorker, Clarke escribió sobre Game of Thrones: “La temporada dos sería la peor para mí. No sabía lo que estaba haciendo Daenerys. Si soy honesta, cada minuto de cada día pensé que me iba a morir”.

Daenerys Targaryen, el personaje de Emilia Clarke en "GOT". Foto: Difusión

Allí mismo, Clarke contaba que estaba en el gimnasio cuando sufrió un colapso, lo que permitió descubrir que había sufrido una hemorragia cerebral por la que debió ser operada de inmediato.

Hoy, la estrella de la pantalla chica está por estrenar su primera obra de teatro en Londres, The Seagull. “Es 10 veces más aterrador porque habrá gente esperando a ir para decir: ‘Ella solo puede actuar frente a la cámara, claramente no puede actuar en el escenario’, lo que obviamente es el mayor temor”, confesó al respecto.