El comunicado de Axl Rose tras cancelar show de Guns N' Roses por un problema de salud

Guns N' Roses canceló este martes el recital que iba a dar en Glasgow, Escocia, por problemas de salud y recomendación médica. El anuncio, sin mayores detalles, generó preocupación inmediata entre sus seguidores.



“Desafortunadamente, debido a una enfermedad y al pertinente consejo médico, Guns N’ Roses no podrá actuar en Glasgow el 5 de julio de 2022. Estamos trabajando para encontrar opciones de reprogramación para esta fecha”, publicaron en un comunicado difundido en sus redes sociales.



A dos días de la cancelación del show, el líder de la banda, Axl Rose, se refirió a su salud en un comunicado que publicó en sus redes sociales. "¡Me gustaría agradecer a todos por sus buenos deseos! ¡Lo aprecio de verdad! Nos disculpamos por las molestias de posponer nuestro show en Glasgow", comenzó el cantante.

"Estuve siguiendo las órdenes del doctor, descansando, trabajando con un entrenador vocal y resolviendo nuestros problemas de sonido. Parece que todo está bien hasta ahora. Gracias de nuevo", agregó.

Este comentario confirmaría los rumores en torno a una posible afección de las cuerdas vocales del cantante. Eso se basa en que en uno de sus últimos shows europeos, en concreto en Londres, Rose bromeó en el escenario sobre el estado de su voz y los problemas que atravesaba para interpretar algunos temas. De hecho, semanas atrás se viralizó una versión en vivo de “Welcome to the Jungle” que generó preocupación por sus capacidades vocales.



"Queremos darles a los fanáticos lo mejor de nosotros mismos. Eso es todo en lo que yo, la banda y el resto del equipo estamos enfocados. ¡Nos vemos en Múnich!!", concluyó el cantante al referirse a la siguiente parada de su gira 2022, que se celebrará este viernes en la ciudad alemana.