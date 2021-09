El comentario del abogado Ignacio Durán sobre las vacunas que abrió la polémica

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El abogado Ignacio Durán compartió sus sensaciones luego de haber recibido la tercera dosis de la vacuna de Pfizer. El letrado reportó un cuadro de malestar y si bien manifestó su apoyo a la vacunación, recibió decenas de críticas en la red social Twitter.

"A casi 48 horas de la tercera dosis, la de Pfizer… decaído totalmente, agotamiento físico, dolor de cabeza y el brazo de la inyección casi inmovilizado. A pesar de todo, elijo vacunarme", escribió Durán en Twitter.

Entre más de 500 respuestas que recibió, muchos interpretaron que Durán estaba dando un mensaje de desaliento a la vacunación.

A casi 48 horas de la tercera dosis, la de Pfizer… decaído totalmente, agotamiento físico, dolor de cabeza y el brazo de la inyección casi inmovilizado. A pesar de todo, elijo vacunarme 💉🇺🇾 🙌🏾 — Dr. Ignacio Durán (@iduran1) September 1, 2021

Finalmente, el letrado compartió una reflexión sobre las redes sociales. "Yo me hago cargo de lo que digo, no de lo que tú entiendes. Yo me hago cargo de lo que escribo, no de lo que tú lees", asegura el texto en un fragmento.

"Siempre vigente y más en esta red simil cloaca. Me quedo con los comentarios buenos que son muchos más", añadió Durán.