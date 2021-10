El comediante Michell De León sufrió un infarto y se encuentra internado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El actor Michell De León se encuentra internado luego de haber sufrido un ataque al corazón el pasado domingo. El comediante fue trasladado al hospital tras sentir un fuerte dolor en el pecho que derivó en un infarto. De forma inmediata fue sometido a un cateterismo y actualmente se encuentra en recuperación.

De León se mantiene estable y este miércoles pudo volver a caminar tras la cirugía, aunque todavía se desconoce cuándo le darán de alta. Su entorno afirma que el artista no perdió el buen humor, y pidió expresamente que a través de sus redes sociales se informara de la evolución de su salud a sus seguidores.

El lunes su usuario oficial de Instagram (@michell_deleon) dio cuenta de lo sucedido, y al día siguiente el actor dejó un mensaje en primera persona para agradecer el apoyo del público. "Muy agradecido a ustedes por sus muestra de afecto y cariño. Por los innumerables mensajes que aún no he podido leer. Pero que responderé uno a uno cuando me recupere. Sepan entenderme", expresó.

En los últimos meses, Michell estuvo al frente de la conducción del programa humorístico Chiquita junto a ti que emite VTV. Allí se lo puede ver realizando una especie de homenaje al emblemático personaje Chichita de Cacho De la Cruz y recibiendo a invitados famosos para cuestionarios llenos de picardía.