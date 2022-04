Ciro Martínez aclaró sus mensajes a Lacalle Pou: "Lejos de querer faltar el respeto"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este viernes se inauguró el festival Minas y Abril, y la banda argentina Ciro y Los Persas pudo concretar su show, luego de haber pasado varias horas varada en la frontera uruguaya.

Ayer en la madrugada, el grupo se disponía a ingresar al país para cumplir con este recital, cuando los músicos se encontraron con una particular situación: la empleada que debía autorizar su entrada a suelo uruguayo no se encontraba, y no habría personal hasta media mañana.

Ciro Martínez, el líder de Los Persas, utilizó sus redes sociales para contar lo que estaba ocurriendo y manifestar su molestia. En determinado momento, decidió arrobar al presidente Luis Lacalle Pou: "Levántese pronto que hace cinco horas estamos golpeando la puerta de su país, y no hay nadie".

Finalmente y tras varias gestiones telefónicas, en la mañana del viernes, la comitiva argentina pudo avanzar y seguir camino a Lavalleja. El recital fue dado en tiempo y forma ante una multitud, entre varios éxitos y un montón de banderas. "¡Qué placer verte otra vez, Uruguay!", manifestó la banda en su Instagram y haciendo referencia a una de sus canciones más conocidas.

Calmadas las aguas, Ciro acudió a las redes para contar en detalle lo que había ocurrido, referirse a sus declaraciones alusivas a Lacalle Pou y hablar de su estrecho vínculo con Uruguay.

"Llegamos a eso de la 1 am a la frontera. La argentina la pasamos en minutos. En la uruguaya nos detuvieron (es un ómnibus) y nos dijeron que la persona encargada de guardia para aprobar la entrada no había ido a trabajar. ¡Y que llegaba a las 10:30 de la mañana!", explicó.

Entonces presentaron toda la documentación correspondiente y comenzaron a cruzar llamadas, "con productores y estos con gente del gremio y más", escribió Martínez, que además dijo que en ese tiempo se sacó fotos con las empleadas que sí estaban en el lugar.

"¿10:30? A esa hora no llegábamos ni a la prueba de sonido. Teníamos previsto también recorrer el hospital por el que se hacía la fecha (de Minas y Abril, a beneficio del Hospital público Alfredo Vidal y Fuentes). NADIE daba una solución. Se hacen las dos y media. Tres de la mañana. Nadie nos recibe. Cuatro. NADIE nos da una solución. Unos decían que siendo ese horario había que avisar. Otros que ya habían avisado. Mientras, las horaas seguían pasando. Cinco de la mañana. Seis. Amanece", continuó el relato.

"Mirando Instagram veo que el presidente Lacalle Pou dice 'todas las mañanas me levanto agradecido de ser el presidente de los uruguayos'. Con algo de humor pero más de desesperación, lejos de querer faltar el respeto, (y lejos de lo que pusieron varios medios: 'apuntó al presidente') escribo: 'Levántese pronto Presidente que hace 5 horas estamos golpeando y nadie nos abre', y lo arrobo buscando ayuda. Efectivamente sirve, porque se comunica gente del gobierno. Quizá gracias a ello 8:30 nos ponemos en movimiento. Más de 7 horas después de llegar. Fin de la historia", siguió.

"Lamento que haya quien use esto para sacar su xenofobia afuera, y agradezco profundamente a los muchos más que enviaron mensajes de apoyo u ofreciendo cualquier ayuda. Disfrutamos mucho el show que dimos. Un placer verlos otra vez", cerró el ex líder de Los Piojos. Y para terminar, agregó: "Amo Uruguay y tengo la ciudadanía hecha (mi abuelo y bisabuelo eran uruguayos) así que sangre uruguaya no me falta. Espero volver muchas veces. A tocar, a pasear, y a compartir momentos con la hermosa gente que voy conociendo en cada viaje".