Christina Aguilera dejó de seguir a Britney Spears en Instagram tras filoso comentario 

Christina Aguilera dejó de seguir a Britney Spears en Instagram y las redes sociales estallaron. El escándalo se desató luego de que la cantante de “Toxic” hiciera un polémico posteo en donde criticaba a las bailarinas de su colega por su aspecto físico.



“Hubiese deseado poder elegir a las niñeras de mis hijos, o mis bailarinas... Si hubiese tenido a las bailarinas de Christina Aguilera me habría visto extremadamente pequeña a su lado... ¿Por qué no hablar de ello?”, escribió Spears. “¿No creen que mi confianza habría sido un poco mejor si hubiera podido elegir dónde vivir, qué comer, a quién llamar por teléfono, con quién salir y quién estaba en el escenario conmigo?”, agregó.



El texto estaba acompañado de una imagen en donde se podía leer una cita atribuida al comediante estadounidense Rodney Dangerfield que decía: “Descubrí que solo había una forma de parecer delgada: salir con gente gorda”. Unas horas después de publicado el posteo, Aguilera le dio “unfollow” a su colega, aunque hasta el momento no emitió ninguna opinión al respecto.



Las críticas hacia Spears no tardaron en llegar. Fueron sus mismos seguidores los que le reclamaron que no estaba bien lo que decía y que estaba realizando comentarios sobre cuerpos ajenos, lo cual no corresponde. “Britney... el body shaming está fuera de moda”, escribió un fan. “Oh cariño, borra esto mientras tengas tiempo”, añadió otro.



La princesa del pop no ha dejado de exponer sus reflexiones a todo el mundo desde que la finalización de su tutela, en noviembre de 2021, le permitió hablar libremente por primera vez en 13 años. En los últimos meses, la cantante ha arremetido contra miembros de su familia, incluyendo a sus padres, Jamie Spears y Lynne Spears, y a su hermana, Jamie Lynn Spears, además de sus exs como Kevin Federline y Justin Timberlake.



A principios de esta semana, Spears admitió a sus seguidores de Instagram que probablemente de forma “inconsciente” quiere “ofender a la gente” porque ha “sido muy jodidamente ofendida” a lo largo de su vida, particularmente durante su tutela.