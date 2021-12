Chris Noth, despedido de la serie "The Equalizer" tras denuncias de abuso sexual

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El actor Chris Noth, conocido globalmente por su papel de Mr. Big en la serie Sex and the City, enfrenta las consecuencias tras haber sido acusado de abuso sexual por dos mujeres, acusaciones que él negó.

A días de que se hicieran públicos los testimonios, Noth fue despedido de la serie The Equalizer, de la que era parte.

En un breve comunciado, la producción de la ficción de CBS y Universal informó: "En lo inmediato, Chris Noth no realizará nuevos episodios de The Equalizer". Se espera que aparezca al menos en un episodio más que ya fue grabado, aunque no se brindaron detalles al respecto.



The Equalizer es un drama criminal estrenado este año, una nueva versión de las películas El justiciero protagonizadas por Denzel Washington y estrenadas en 2014 y 2018. Fue renovado para una segunda temporada.

En tanto, Noth tiene en carpeta dos películas que están en preproducción, Someday Sometime y Brooklyn All American, que de momento se mantienen en pie.



El actor acaba de aparecer en And Just Like That..., la nueva etapa de Sex and the City que recupera brevemente a su icónico Mr. Big.



Tras los trascendidos, las tres protagonistas de la nueva Sex and the City, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis, lanzaron un comunicado conjunto en el que apoyan a las mujeres que acusan al galán y manifiestan su pesar por la situación.

La semana pasada, dos mujeres cuyas identidades permanecen preservadas, acusaron al actor de abusos sexuales. Los hechos habrían ocurrido en 2004 y 2015 y al respecto, Noth dijo en un comunicado enviado a The Hollywood Reporter: "Lo que contaron las personas que conocí hace años, incluso décadas, es categóricamente falso. Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o de hace 30 días, 'no' siempre significa 'no', esa es una línea que no crucé. Los encuentros fueron consensuados. Yo no agredí a esas mujeres".