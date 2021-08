Chiche Gelblung, furioso con Alex Caniggia en Polémica en el Bar: "Fue un error contratarlo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Alex Caniggia entró al elenco de Polémica en el Bar (Argentina) hace apenas unos días, pero no ha dejado de brindar material para los portales. Con su estilo despreocupado y por momentos agresivo, logró indignar al periodista Chiche Gelblung. Todo sucedió el lunes, cuando el miembro del Clan Caniggia lanzó un explosivo comentario sobre el posible embarazo de la primera dama argentina, Fabiola Yáñez.



Mientras los panelistas debatían sobre las fotografías que se viralizaron de la esposa del presidente argentino, Alberto Fernández, en las que se notaba una incipiente "pancita", el hijo del Pájaro Caniggia y Mariana Nannis lanzó, entre risas: "Ah, mirá. No lo veo cog*** a Don Alberto”.

Enseguida, Mariano Iúdica amagó con retirarse del estudio pero se frenó al ver el expresivo rostro de Chiche a quien le pidió que dijera algo al respecto. Sin rodeos, el periodista, le replicó: "Yo te dije que era un error contratarlo, te lo dije de entrada. Era un error. Yo lo conozco de bebé, y era un error traerlo".



Esta no es la primera vez que el influencer se cruza con el periodista. Días atrás reveló que no piensa vacunarse contra el COVID-19 alegando que “las vacunas tienen soda”. Por esta razón, recibió un fuerte llamado de atención por parte del periodista, que lo acusó de dar un "mensaje peligroso".



“Hay 7 millones de viejos como yo que no tenemos la segunda dosis y siguen vacunando pendejos”, deslizó Chiche a modo de reclamo. “Yo no me vacuno igual. No me voy a vacunar. Para mí las vacunas tienen soda o algo”, reveló Alex.



Tras su declaración, Marcela Tauro quiso indagar sobre la posibilidad de vacunarse en el exterior y el exparticipante de Masterchef Celebrity, firme, contestó que tampoco lo hará. Fue en ese momento cuando Gelblung lo reprochó. “Hay que cuidarse con eso, es un mal mensaje. Cada uno igual tiene la libertad de hacer de su cuerpo lo que quiere, pero no podes hacer un mensaje popular antivacuna”. Luego, Iúdica salió a defenderlo: “Pero él no dijo ‘no se vacunen’, dijo ‘yo no me vacuno’”.