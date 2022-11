¿Censura en Qatar?; equipo de Canal 4 impedido de grabar en edificio público

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Luego de la polémica con un canal danés, a cuyo enviado las fuerzas de seguridad le taparon la cámara durante una cobertura en Doha (Qatar), el periodista uruguayo Darío Kneubuhler contó una experiencia similar, aunque sin violencia.

El comunicador viajó a la ciudad donde se desarrolla el mundial para cubrirlo para Canal 4, tanto para el noticiero como con participaciones en el programa Un actor suelto en Qatar, a cargo de Gustaf.

En La pecera (Azul FM), Kneubuhler comentó la noticia de la censura al medio danés y relató su experiencia.

"Nos pasó algo parecido, no por la violencia que le pasó a ellos. Hay un detalle que no es menor. Los policías qataríes y los que están controlando te piden que no filmes los edificios públicos, no sé muy bien por qué, y sobre todo los edificios de seguridad. No saben lo que es el edificio de ciberseguridad. Es una pirámide impresionante", contó.

"El modo con el que llevaron adelante eso (con el medio danés) es desmedido totalmente. Por suerte a nosotros no nos pasó igual. A nosotros vino una persona y nos dijo: "Muchachos, no pueden filmar los edificios públicos". Nos dimos media vuelta y nos fuimos", reveló para luego añadir que el trato con los qataríes es muy accesible.

"Son terrible buena onda. Están siempre preocupados de que estemos todos bien", añadió.