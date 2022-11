Sin casco: L-Gante será denunciado por participar de peligrosa caravana

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El polémico cantante argentino L-Gante participó el fin de semana de una numerosa caravana de motociclistas en homenaje a su colega y amigo Lautaro Coronel, “El Noba”, que falleció en junio pasado en un accidente vial. El artista asomaba su cabeza por el techo de su limusina y alrededor de él iban motoqueros sin casco y haciendo maniobras imprudentes. “Lo vamos a denunciar penalmente”, dijo el titular de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Pablo Martínez Carignano.

“Está perfecto que L-Gante no quiera ser ejemplo de nada, pero es inadmisible que fomente estas conductas suicidas. Por estos hechos, tomamos la decisión de denunciar penalmente a Elián Valenzuela [como es el verdadero nombre del cantante] por el delito previsto en el Art. 193 bis del Código Penal, consistente en fomentar en la vía pública pruebas de destreza con un vehículo. Ahora deberá responder ante la Justicia”, anunció el funcionario nacional.

“Otro más queriendo fama de L-Gante”, le respondió el artista desde su cuenta de Instagram. El abogado de Valenzuela, Alejandro Cipolla, también salió al cruce de Martínez Carignano. En diálogo con LA NACION, el letrado dijo que “la denuncia es una ridiculez sin asiduo jurídico posible”.



“L-Gante no organizó absolutamente nada. Solo acompañó. Entiendo que no se encuentra tipifica la conducta de él dentro del artículo 193 bis del Código Penal como lo quiere hacer ver el director de Vialidad”, añadió Cipolla. Acusó a Martínez Carignano de “querer hacer propaganda más que nada”. “Debería controlar a los choferes que no manejen borrachos más que andar persiguiendo a L-Gante”, cerró el abogado.

El Noba murió el 3 de junio pasado tras permanecer casi dos semanas internado. Había sufrió un grave accidente con su moto el 24 de mayo. El músico había sido embestido por un auto mientras conducía en la localidad bonaerense de Florencio Varela, de la que era oriundo.