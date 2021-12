Se casa Marcela Tauro, tras cinco años de relación con Martín Bisio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Suenan campanas de boda en la vecina orilla, ya que la farándula argentina tendrá nueva ceremonia. Tras cinco años de relación con el empresario Martín Bisio, Marcela Tauro se casará.

Bisio le había pedido matrimonio a Tauro hacía un buen tiempo, pero ella aún no había contestado. De hecho, en declaraciones recientes había manifestado que se sentía "casada" a pesar de no haber dado el "sí".

Finalmente, Tauro aceptó y contraerá matrimonio en 2022, según contó este miércoles en la emisión de Polémica en el bar, la versión argentina. “Se casa Marcela Tauro con Martín Bisio, que es un pibe espectacular”, reveló el conductor del programa, Mariano Iúdica, que siguió elogiando a la pareja de la ex integrante de Intrusos.



“Para aguantarme a mí...”, bromeó Tauro como para resaltar las cualidades de su pareja, 21 años menor que ella.

Si bien no se conocen más detalles respecto al casamiento, sería en 2022 y Tauro dio a entender en Polémica que habrá fiesta.



En los últimos meses, la pareja había atravesado una crisis y según contó la periodista, las inseguridades propias habían sido el principal motivo. “Todavía estoy con esas cosas, en que a veces estoy más segura y a veces menos. Esto me agarró en un momento en el que pensé: ‘Este chico tiene que tener un hijo’. Y se lo dije. Pero él me dijo: ‘Marcela, escúchame, ya lo hablamos esto’. Y tiene razón. Pero son esas inseguridades que me agarran a veces”, dijo en Los Ángeles de la mañana.



Tauro tiene un hijo adolescente, fruto de una relación anterior.