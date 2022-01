Carmen Barbieri, nuevamente con covid: “Casi me muero cuando vi el positivo”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“Buenos días a todos. Un lunes atípico. Ustedes dirán: ‘¿Qué hacen estos dos acá parados?’ No está Carmen”, comentó la comunicadora Estefanía Berardi el lunes al inicio de Mañanísima, el ciclo argentino conducido por Carmen Barbieri. Enseguida, la panelista le dio la palabra a su compañero Pampito Perelló Aciar, quien dijo: “Lamentablemente Carmen Barbieri dio positivo de covid".



De inmediato, el panelista dio más detalles sobre la salud de la mediática. “Estaba con un poquito de dolor de garganta. La semana pasada nos hisoparon a todos y dimos negativo, pero el domingo ella estaba hablando con la producción y tenía un poquito de carraspera. Nuestra productora ejecutiva decidió mandarle un hisopado a domicilio y la verdad que no nos esperábamos que diera positivo. Está un poquito cansada y con molestia en la garganta. Está seguida por su médico, porque recuerden que ella la pasó muy mal con este tema”, agregó.



Minutos después del inicio del programa, la propia Barbieri se comunicó, vía telefónica, con la producción de Mañanísima para relatar cómo evoluciona su enfermedad. “El sábado no me sentía bien, transpiraba muchísimo, pero hacía tanto calor que pensé que era eso. Aparte estaba disfónica y pensé que era el aire acondicionado. El domingo ya me sentía peor y Eugenia (la productora del formato) me mando que me hisopen. Nunca pensé que iba a ser Ómicron, no lo imaginé”, relató.



“Casi me muero cuando vi el positivo. Me agarró un ataque porque me da miedo. Yo estuve al borde de la muerte, tan mal. Esta vez me agarró como una gripe, me duele la cabeza, la garganta, tengo 37.5 de fiebre, me duele todo el cuerpo, un poquito de tos, estoy floja, mareada y transpiro mucho, como una gripe fuerte”, señaló.



Tras aclarar que gracias a la vacunación sus síntomas son más leves que la vez anterior, Barbieri no descartó la posibilidad de internarse. “Gracias a las tres vacunas me agarró más leve. Anoche no lo quise llamar a mi médico porque dije: ‘A ver si me manda una ambulancia y me quiere internar’. No porque esté grave, sino para hacerme un chequeo general. Ahora voy a hablar con él, vamos a ver qué decide”.



Antes de despedirse, le agradeció a todo su equipo por preocuparse por su salud. “Estoy sola pero acompañada por todos ustedes. Me dejan mensajes, súper cuidada. La verdad agradezco a todos, a la producción, a mis amigos, a mi familia”, concluyó.