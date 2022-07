Carmela Hontou furiosa con Gonzalo Heredia: "Vuelve a estigmatizarme"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Gonzalo Heredia estuvo en Montevideo este martes donde ofreció diversas notas de cara a la presentación en Montevideo de la obra Desnudos. En Desayunos informales (Teledoce), Heredia hizo mención al caso de Carmela Hontou, quien había sido señalada como el caso 0 de covid-19 en Uruguay.

El actor recordó que en marzo de 2020 había viajado con su pareja Brenda Gandini a Punta del Este para asistir a un casamiento. "En Punta del Este nos enteramos del caso de esta señora que había ido a un casamiento. No me acuerdo cómo se llama pero se había viralizado ese audio. Se hablaba de que iban cerrar las fronteras y nosotros acá solos. Me acuerdo del viaje de Punta del Este a Montevideo. y la ruta vacía"; contó.

La empresaria de la moda Carmela Hontou reaccionó con dureza a esta mención. A través de Instagram, solicitó al actor que se retracte: "Acabo de llegar a Uruguay y el primer programa que veo, Desayunos informales... Gonzalo Heredia enumera hechos injuriosos hacia mi persona, que me entristecen, que vuelven a estigmatizarme y señalar el penoso período de marzo de 2020, donde me contagié de covid-19 e infamemente se me culpó de introducir el virus al país".

"Esta conducta de repetir una mentira, es una reiterada forma de vulnerar mi persona y de volver a estigmatizarme y a acusarme como responsable de muchos hechos relacionado con la pandemia", prosiguió la empresaria.



Acto seguido, Hontou arroba al actor y le solicita una retractación. "Haciendo el llamado correspondiente a Gonzalo Heredia para informarse sobre lo realmente ocurrido, y para modificar esta desafortunada declaración donde relaciona los audios viralizados, el casamiento y el contexto internacional con el inicio de la pandemia, es que le solicito se retracte", expresa.