Tras campaña en redes, venta de rifas y polémica, Valentina Rossi viajará al Mundial

El Mundial de Qatar ya empezó y hay decenas de periodistas uruguayos, los de Ovación incluidos, haciendo su cobertura día a día desde la sede de la Copa del Mundo. Pero la aventura todavía no empezó para Valentina Rossi, quien mañana viajará rumbo a su propio sueño mundialista.

La periodista uruguaya, que trabaja para ESPN, para las transmisiones de la Asociación Uruguaya de Fútbol y para el programa La noche del fútbol de Nuevo Siglo, comenzó la semana pasada una campaña virtual para viajar a la máxima competencia futbolística. Pero no todo fue color de rosa.

Días atrás, Rossi se volcó a Twitter para contar que le había surgido la posibilidad de ir al Mundial, pero para eso debía costearse el pasaje en tiempo récord. Entonces solicitó ayuda a sus seguidores, pidió difusión y compartió sus cuentas bancarias para quien quisiera apoyarla.

Eso último fue criticado por varios seguidores, que cuestionaron su actitud e incluso se burlaron de ella. La periodista, en pareja con el futbolista de Progreso Matías Gallardo, borró la publicación y en su lugar subió, siempre a Twitter, unas disculpas, que también fueron criticadas y que también terminó eliminando.

Pero eso no hizo que abandonara su sueño mundialista. Rossi recibió, además del apoyo de algunas marcas, camisetas para rifar: de Salto Fútbol Club, de Wanderers, de River Plate, de Liverpool, de Juventud de Las Piedras, de Progreso y del Club Atlético Joanicó.

Y con la venta de rifas y otras colaboraciones, llegó a su meta. "Muchas gracias (y eternas) a todos los que me compraron rifas y me ayudaron con la movida que empecé hace una semana. Mañana me estoy yendo al Mundial de Qatar gurisada", informó hoy en la red social. "Un sueño".