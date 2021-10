Cacho de la Cruz sobre Tabárez: "Creo que ya cumplió su función; a mí también me pasó"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cacho de la Cruz fue entrevistado en el programa "La mañana de Rmas", donde abordó anécdotas e historias de su extensa carrera televisiva. Luego de su retiro de la TV en 2015, Cacho, de 84 años, se dedica a la vida familiar en su casa y reveló que junto a un autor está preparando un libro sobre su carrera.

Consultado por los periodistas Nazario Sampayo y Andrés Cuello Núñez, Cacho de la Cruz se pronunció sobre el tema de debate de esta semana: ¿Oscar Tabárez debe continuar como DT de la selección nacional?

En su respuesta, el comunicador rememoró los tiempos en que él decidió poner fin a su exitosa de carrera. "Ya cumplió la función. A mí me pasó. Yo cumplí la función. En un momento me di cuenta de que las nuevas generaciones no me entiendían. Él ya cumplió la función. Fue maravillosamente bueno lo que hizo, pero ya está", dijo.

Luego volvió sobre su caso. "Yo no seguí trabajando en televisión cuando vi que se hacían cosas que yo entendía y a la vez, yo no me hacía entender. Es la vida. Creo que al Maestro Tabárez le está pasando algo similar. Cumplió su historia y es mejor terminarla para que quede marcada con gloria y no con barro", añadió.



