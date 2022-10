Cacho De la Cruz destrozó a Michell de León por su imitación de Chichita: "Me da lástima"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cacho De la Cruz cargó contra el humorista Michell de León por su imitación de Chichita, uno de sus personajes más icónicos, a quien hace llamar Chiquita. La polémica se desató en el programa Hacemos lo que podemos, cuando el conductor Richard Galeano contactó a De la Cruz para preguntarle su opinión sobre el trabajo del humorista.



Todo surge luego de que se conociera la noticia que De León se incorporará al ciclo Día a día de VTV para encarnar a Chiquita. Antes de contactarse con De la Cruz, Galeano difundió un audio de la presentación de Todo es mentira, la biografía de De la Cruz escrito por Joaquín Doldán. "Yo tuve un gran ladrón, que es Michell de León y está sentado acá, que está haciendo un choreo bárbaro. La imitación de un personaje se hace una vez nada más, pero esta es la tercera temporada que estás con Chichita; aunque sea dame el 20% de los clientes. Mirá que no estoy jodiendo", le reprochó.



Tras la difusión del audio, Galeano se contactó con De la Cruz para escuchar su opinión sobre la incorporación de Chiquita a Día a Día. "Me dio rabia y después me dio lástima, porque hay que estar en el personaje haciendo eso. Sería muy ingrato que yo hiciera eso; una vez le dijeron a Mirtha Legrand que yo la imitaba, pero yo no la imitaba: hacía a una señora que cocinaba donde en Uruguay había tres programas así", aseguró.

"Me da lástima porque está manoseando al personaje, y me da tristeza porque creo que, a lo mejor, no sabe ni lo que está haciendo. Tal vez le dieron manija o se tentó por dos pesos más; no hay respeto. Si fuera dueño del canal, no tomaría a un tipo para que haga un programa igual al mío. Es un poco de respeto, no está bueno", lanzó.

"Yo no voy a entrar en pelea ni nada, solamente me apiado de la falta de respeto que hay", agregó. "A mí no me molesta que haga el personaje, me genera una falta de respeto que lo haga: es apropiarse de algo que no es de él para generar un rédito económico. Todo el mundo sabe que Chichita es de Cacho De la Cruz", aclaró.

Luego agregó: “No estoy haciendo esto por lucro en lo absoluto. Se lo dije en público. Lo felicito por el programa, pero no lo hagas todos los días porque estás quedando mal con la gente que conoció a Chichita”.