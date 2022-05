Britney Spears perdió su embarzo: el desgarrador mensaje de la cantante

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Britney Spears anunció este sábado que perdió el bebé que estaba esperando. La cantante pop estaba embarazada de su tercer hijo, el primero fruto de su relación con Sam Asghari, pero la gestación no logró avanzar.

"Es con profunda tristeza que tenemos que anunciar que hemos perdido a nuestro milagroso bebé al principio del embarazo", informó la cantante pop en un comunicado difundido a través de sus redes sociales, y firmado junto con su pareja, el bailarín con el que está comprometida.

"Son tiempos devastadores para cualquier madre o padre. Quizás deberíamos haber esperado a anunciarlo hasta que estuviera más avanzada la gestación, sin embargo estábamos demasiado emocionados por compartir la noticia", comunicaron.

"Nuestro amor por el otro es nuestra fuerza. Continuaremos intentando expandir nuestra hermosa familia", revelaron Spears y Asghari, y añadieron a sus seguidores: "Estamos agradecidos por todo su apoyo y pedimos privacidad durante este difícil momento".

Rápidamente el mensaje se llenó de comentarios de apoyo y de cariño hacia la pareja. El propio Asghari dejó sus palabras en la publicación de Britney, donde escribió: "Tendremos un milagro pronto".

El año pasado, en la declaración que ofreció ante la Justicia y que fue clave para que se terminara la tutela que su padre mantenía sobre ella, Spears había confesado que tenía deseos de ser madre, pero que tenía un DIU a modo de anticoncepción y que le impedían quitárselo.

La cantante de "Oops... I Did It Again" ya tiene dos hijos adolescentes, fruto de su relación con Kevin Federline. Cuando hace un mes, el 11 de abril, contó que finalmente esperaba su primer hijo con Asghari, recordó la depresión perinatal que había sufrido en sus anteriores gestaciones.