El apoyo de Paula Chaves a Pedro Alfonso tras su día más difícil: "Sos el mejor del mundo"

Este fin de semana, el argentino Pedro Alfonso sorprendió a sus seguidores de Instagram al revelar que estaba atravesando un difícil momento. Todo sucedió durante el último tramo de la gira uruguaya de Una noche en el hotel, la comedia que comparte con Iliana Calabró, Pachu Peña y más.



Junto a una fotografía tomada en el Teatro Florencio Sánchez de Paysandú, el actor le dedicó unas palabras a su difícil lucha contra el tabaquismo. "Hace casi dos meses dejé de fumar y me siento muy contento y orgulloso por eso", contó. "Pero hoy fue un día difícil y a veces hay recaídas, no por fumar, pero sí (por) tener ganas. Así que necesito que me digan 'sos un genio'. 'Seguí así'. Y demases (sic), escribió".



"Así cuando tengo un día como el de hoy vengo y los leo. Así lo dice el libro que me hizo dejar de fumar (Es fácil dejar de fumar, si sabes cómo), que es importante el apoyo y los elogios", agregó.

"Ya soy un ex fumador, pero si alguna vez tengo alguna otra recaída, vendré a leer acá en vez del libro", siguió Alfonso. "Mientras tanto disfrutando de este hermoso teatro el Florencio Sánchez en Paysandú".



En cuestión de minutos, el posteo —que ahora acumula más de 23 mil me gusta— se llenó de elogios de sus seres queridos y seguidores. Pero, sin duda, el que más resaltó fue el de sus esposa, Paula Chaves, quien le dedicó un emotivo mensaje. "Sos el mejor del mundo. Lo que hacés por vivir muchos años lleno de salud para ver crecer lo que tanto soñamos", comentó.



"Te amo y admiro profundamente. Sos increíble", añadió Chaves, que se mostró muy orgullosa del padre de sus hijos.



Entre los comentarios también destacó el de Zaira Nara, quien le brindó importantes palabras de aliento: "En un tiempo lo vas a ver como algo anecdótico al hecho de haber fumado. y vas a estar orgulloso de vos, y del esfuerzo que pudiste superar. Lo hacés por vos y mas aún por tu familia que eso te hace aún más fuerte".