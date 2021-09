A los 57 años murió Willie Garson, actor de “Sex and the City” y "White Collar"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El actor estadounidense Willie Garson murió este martes a los 57 años tras luchar contra el cáncer, según informó la revista People. Horas más tarde, un familiar del actor de Sex and the City le comunicó la noticia al medio especializado en cine y televisión Variety y precisó que aún no se sabe si la causa de su muerte está ligada a la enfermedad que padecía.



Garson se ganó un lugar en la escena estadounidense gracias a su papel como Stanford “Stanny” Blatch en la popular serie de HBO, Sex and the City. Además, se destacó en sus trabajos en otras producciones, como Policías de Nueva York, White Collar y Hawaii Five-0.



Garson dio vida a uno de los personajes más queridos por los seguidores de Sex and the City: un miembro de la alta sociedad, que conocía todos los secretos de Carrie Bradshaw, la protagonista interpretada por Sarah Jessica Parker, a quien solía aconsejar.



“La familia de ‘Sex and the City’ ha perdido a uno de los suyos. Nuestro asombroso Willie Garson”, dijo el productor ejecutivo Michael Patrick King en un comunicado. Luego, añadió: “Su espíritu y su dedicación estuvieron presentes todos los días en el rodaje de ‘And Just Like That’. Él estuvo allí, dándonos todo, incluso cuando estaba enfermo. Todos extrañarán sus dones como actor y persona. En este triste y oscuro momento, nos reconforta el recuerdo de su alegría y su luz”.



Asimismo, Cynthia Nixon, quien interpretó a Miranda en la serie de HBO, lamentó la pérdida de su amigo en Twitter y expresó un sentido mensaje. “Lo amamos y adoramos trabajar con él. Era infinitamente divertido en la pantalla y en la vida real. Fue una fuente de luz y amistad en el mundo del espectáculo. Siempre fue un profesional”. Y sumó: “Mi corazón está con su hijo, Nathen Garson. Nathen, espero que sepas cuánto te amaba y lo orgulloso que estaba de ser tu papá”.



So deeply, deeply sad we have lost @WillieGarson. We all loved him and adored working with him. He was endlessly funny on-screen and and in real life. He was a source of light, friendship and show business lore. He was a consummate professional— always. pic.twitter.com/G63EJIj8lG — Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) September 22, 2021

Su hijo también le dedicó un extenso mensaje en su cuenta de Instagram, junto a unas fotos del actor. “Estoy muy contento de que hayas podido compartir todas tus aventuras conmigo y de que hayas logrado tanto”, escribió el joven, quien describió a su papá como “la persona más dura, divertida e inteligente”. Y añadió: “Es hora de que emprendas tu propia aventura. Siempre estarás conmigo”.



Garson apareció en 27 episodios de la aclamada ficción y participó en las película en 2008 y en 2010. También, aparecerá en la esperada continuación de la historia And Just Like That..., que será un trabajo póstumo del actor.