A los 33 años murió Tom Parker, cantante de The Wanted, a causa de un tumor cerebral

El cantante Tom Parker, uno de los miembros de la boy band británico-irlandesa The Wanted, murió este miércoles con 33 años a causa de un tumor cerebral, según informó el grupo en comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram.



El cantante, que había hecho público su diagnóstico en octubre de 2020 y se sometió a tratamientos de quimio y radioterapia, se había vuelto a subir este año a los escenarios junto a la banda.



El resto de miembros de The Wanted se declararon "devastados por la trágica y prematura pérdida" de Parker, que falleció "pacíficamente este mediodía, rodeado de su familia y sus compañeros".



"Tom fue un increíble marido para Kelsey y padre para Aurelia y Bodhi. Era nuestro hermano, las palabras no pueden expresar la sensación de pérdida y tristeza que sentimos", reza el comunicado.



Antes de unirse a The Wanted en 2009, Parker estuvo entre los integrantes de Take That II, banda tributo de Take That, mientras que con su último grupo publicó tres álbumes: The Wanted (2010), Battleground (2011) y Word of Mouth (2013).



Su sencillo más popular durante sus primeros fue "All Time Low". que salió a la venta en Reino Unido en julio de 2010, y con el cual se convirtieron en número uno durante una semana. Más adelante, en 2012, publicaron la que sería su canción más icónica: "Glad You Came". El tema, que formaba parte del disco Battleground, permitió que la banda consiguiera la certificación de Triple Disco de platino en Estados Unidos.

En 2014, The Wanted anunció que se tomaría un tiempo de descanso; duró hasta finales del año pasado, cuando anunciaron que se reunirían para publicar un álbum de grandes éxitos y ofrecer una actuación en el marco de un concierto benéfico en el Royal Albert Hall en apoyo a Parker. El show se celebró el 20 de setiembre de 2021 y dio paso a una gira de 12 fechas que concluyó el 17 de marzo de este año.



"¡Que noche! Liverpool, ustedes fueron increíbles. Gracias a cada uno de ustedes que vinieron a vernos en las últimas semanas, nos divertimos mucho y generamos varios recuerdos mágicos e inolvidables. Este hombre, Tom Parker, es una leyenda, una leyenda de su tiempo. Nos vemos pronto", escribió el grupo tras la última noche de su gira, que se celebró en el M&S Bank Arena de Liverpool.