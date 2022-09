A los 87 años falleció la periodista y escritora argentina Magdalena Ruiz Guiñazú

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La periodista y escritora argentina Magdalena Ruiz Guiñazú murió a los 87 años. Así lo confirmó Jorge Lanata este martes, en su ciclo radial Lanata sin filtro. Desde hace algunos días que se encontraba ausente de su programa en Radio Mitre Magdalena y la noticia deseada, debido a complicaciones en su estado de salud.



Nacida el 15 de febrero de 1935 en Buenos Aires, dio sus primeros pasos en los medios a los 19 años. A lo largo de su carrera, trabajó en medios gráficos, radiales y televisivos, con algunas breves interrupciones por motivos personales, cuando nacieron sus hijos. Además, fue una activa militante en materia de derechos humanos; de hecho, al finalizar la última dictadura militar argentina, conformó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP).



Fue, además, una de las pocas civiles argentinas que entró en la ESMA, de cara al juicio que se llevó adelante contra la Junta militar. “Es un lugar enorme, gigantesco, con vigas de hierro donde encadenaban a los detenidos. Reinaba un enorme silencio entre quienes habíamos entrado. Y no me preguntes por qué, pero me encontré diciendo, fuerte: ‘Por la misericordia de Dios, que descansen en paz’”, recordó la periodista por entonces.

más La radio, su gran pasión

Pese a haberse mantenido siempre en contacto con el periodismo gráfico, fue la radio el medio en el que Ruiz Guiñazú encontró un vínculo cotidiano con sus oyentes. Magdalena Tempranísimo se convirtió en una marca registrada en Radio Mitre entre 1987 y 2006, y también se sumó como columnista invitada de Lanata sin filtro en 2014.

“La inmediatez me encanta”, decía su amor por la radio. “Hay más inmediatez que en la televisión, y más acercamiento con la gente, más calidad. Ahora con los satélites y los emails todo sucede más rápido, pero en 1970 el famoso Discado Directo Internacional, el DDI, era un teléfono enorme que estaba en el ropero del jefe del noticiero y se enchufaba para ciertos programas”, recordaba sobre las dificultades que presentaba el oficio décadas atrás.



Pero más allá del micrófono, amaba escribir. Además de trabajar como traductora, publicó algunas piezas de ficción —como la novela Huésped de verano o el libro de relatos Había una vez... la vida— y, en Argentina, fue miembro de la Academia Nacional de Periodismo.



En 2018, sufrió un accidente doméstico y se quebró la cadera, por lo que tuvo que ser sometida a una intervención quirúrgica. “Como todas las mañanas, mientras me preparaba mi café, me agaché a recoger los diarios, y me caí sobre el mosaico”, contó en su momento al diario argentino La Nación.



En marzo último, Ruiz Guiñazú se sentó a conversar con Pablo Sirvén y junto a él repasó varios momentos clave de su vida, entre ellos los distintos viajes que hizo a través de los años: desde los que hizo cuando era pequeña, en plena Segunda Guerra Mundial, y su padre era embajador, hasta su estremecedora cobertura del viaje del papa Juan Pablo II al campo de concentración nazi Auschwitz, en Polonia, pasando por sus ganas de volver a Grecia o sus soñadas vacaciones en Uruguay o en Mar del Plata.



Actualmente, la periodista estaba al frente del ciclo radial Magdalena y la noticia deseada, los sábados de 10 a 12, emitida por la emisora argentina Mitre.