A los 34 años murió el actor Antonio Ibáñez: "No he conseguido ganar esta batalla" 

El actor, modelo y pintor español Antonio Ibáñez murió este martes a los 34 años causa de un cáncer que padecía hace más de un año. Ibáñez fue parte de populares series como Aída y El ministerio del tiempo, y en la actualidad estaba inmerso en un proyecto de pintura "muy personal", según informó la agencia Europa Press.



Apenas se conoció la noticia de su deceso, su familia publicó una carta de despedida del actor. "He luchado con todas mis fuerzas pero no he conseguido ganar esta batalla. Tenía muchas ganas de vivir y seguir creando arte", escribió. "Aun así, podréis ver, sentir y tocar mis energías más puras en todos mis cuadros. Allí os podréis perder en mi alma linda y generosa", dice el mensaje que se acompaña de algunas fotografías del artista.



El actor y modelo nació en Granada en 1987 y se licenció en Bellas Artes. También formaba parte de la compañía de baile Dánzate y en 2005 inició su carrera en el mundo de la actuación. Además las series antes mencionadas, también protagonizó la película Chicas Paranoicas, dirigida por Pedro del Santo.



Hace un año, justamente en julio de 2021, Ibáñez había anunciado —a través de su cuenta de Instagram— que padecía cáncer. "Otra etapa en mi vida. Hace un mes, un líquido recorre mi cuerpo para curarme. También creció esa incertidumbre de la que te haces amigo; muy diferente a la que yo como actor y pintor decía que casi siempre me acompañaba. Miedo, al principio. Hoy ya no lo tengo, quizás habrá algún día que sí, no lo sé", escribió para revelar que se estaba sometiendo a quimioterapia.



"Lo que sienta, lo dejaré estar y lo abrazaré. Pasan los días y todo está más en calma, en paz... controlado, ya sé de qué va esto y a lo que me enfrento. Linfoma. Me entraron unos nervios que recorrieron mi cuerpo (parecían interminables) como cuando un relámpago o trueno atraviesa el cielo. Casi me meo encima. Quimio", agregó en su momento.

Tras enterarse de su muerte, sus amigos, colegas y admiradores le dejaron cientos de mensaje de despedida en su cuenta de Instagram. “Qué rabia... parece que los malos no se van nunca y tú te vas muy pronto. La última vez que te vi estabas muy bien. Me quedo con ese recuerdo. ¡Qué injusto!”, escribió el actor Nacho Guerreros.



“Un abrazo fortísimo y gracias por tu arte y sensibilidad. El cuadro azul es mi preferido y lo tengo en mi móvil”, sostuvo uno de sus fans. “Tu sonrisa y tu mirada lo iluminan todo, estés donde estés. Dejas un vacío enorme”, indicó otro admirador.