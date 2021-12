Ángel de Brito se cambia de canal y lo va a acompañar una "angelita": los detalles

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El chimentero más activo de Argentina, Ángel de Brito, usó sus redes sociales para responder las inquietudes de sus seguidores. A través del famoso hashtag: #ÁngelResponde, De Brito se encargó de evacuar las dudas que hay sobre su futuro laboral.

Sus más de tres millones de seguidores lo consultaron por un tema puntual: cuál va a ser su continuidad en el trabajo, tras terminar el ciclo de Los Ángeles de la mañana. También si alguna de sus compañeras del programa (en Uruguay, Los ángeles de Ángel) lo acompañaría en esta nueva etapa que iniciará el año próximo.

"¿No te da pena dejar LAM?", consultó un seguidor en una historia de Instagram, a lo que De Brito, siempre sincero y hermético contestó: "No, vendrá algo mejor". Otro usuario preguntó: "¿LAM se va a otro canal?"; a lo que el chimentero confirmó que seguirá en televisión: "Yo me voy a otro canal, no sé cuál".

Una vez conocida su permanencia en la televisión y el cambio de canal que tendrá en 2022, los seguidores quisieron saber por el destino de las "angelitas", en referencia a sus panelistas. "¿Yanina Latorre sigue con vos en 2022?", preguntó un usuario a lo que De Brito contestó: "Sí".



Esa contundencia no estuvo cuando le preguntaron por otras panelistas del programa, Mariana Brey y Andrea Taboada: "No sé", respondió De Brito.