Ángel de Brito bloqueó a dos famosos de sus redes: ¿quiénes son y por qué lo hizo?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Ángel De Brito, conductor de Los ángeles de Ángel (La Tele), contó una infidencia de su relación con una de las parejas más mediáticas de la televisión: China Suárez y Benjamín Vicuña. Tras la pregunta de una de sus angelitas, reveló que bloqueó a ambos artistas en sus redes sociales. Eso fue cuando ellos comenzaron su relación amorosa.

Después de esta bomba, el presentador dijo cómo fueron los hechos: "Cuando estábamos trabajando con Mariana (Fabbiani) a la tarde en DDM, no sé qué tema hicimos post motorhome (en relación al escándalo que involucró a ambos actores). (Fue por) Algún comentario que hice (no lo voy a repetir porque les molestó a los dos). Me escribió La China y después Benjamín. Les expliqué por qué había dicho lo que había dicho, lo discutimos un rato largo y después les dije: ‘Tanto que les jode mi opinión, los bloqueo, chau’".

A su vez, De Brito dijo que haberlos bloqueado no le impidió que siguieran en contacto. "Hicimos varias notas acá con ella en vivo en la época de Argentina, Tierra de Amor y Venganza hablando de la novela y de cosas personales, y cuando dimos la primicia de la separación, también le pedimos móvil, y ella lo dio. Y con Benjamín también hicimos móvil cuando estaba en España", explicó el chimentero.

Al margen del buen vínculo profesional que tienen ahora, De Brito dijo que mantiene bloqueados a ambos artistas de sus redes: "Si les jodían las cosas en las redes que no me sigan, que no me miren".

Por otra parte, el periodista aclaró la buena relación que mantiene con su compañera de jurado en La Academia, Pampita, y dijo que eso no influyó en su decisión de eliminar a Suárez y a Vicuña de sus redes. A su vez, aclaró que no tiene "ninguna amistad" con la modelo y conductora.