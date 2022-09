Ana Inés Martínez reveló por qué no saludó a Peñarol en su aniversario

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este miércoles, Peñarol celebró sus 131 años en un cuestionada (para algunos hinchas de Nacional) fecha que conmemora el nacimiento del CURCC, antecesor del club aurinegro.

Como cada 28 de setiembre, el tema se pone sobre el tapete en redes sociales y hay quienes miran con lupa la actitud de los actores del deporte, en especial los periodistas deportivos.

A diferencia de algunos colegas, la comunicadora Ana Inés Martínez optó por obviar un saludo en redes sociales. Consultada por un seguidor sobre su actitud, la periodista de Subrayado y Punto penal respondió: "No saludé a ninguno de los dos el año pasado, ni lo haré este. No tengo ganas de recibir insultos de uno y otro lado por un simple saludo. Cuando sepan comportarse ambos volveré a saludar", escribió.



En otros mensajes reafirmó su política. "No llevo exacto (la cuenta sobre cuando empezó a omitir el saludo). Sé que fue desde el año pasado. Arriba que no es tan grave. Tengo cosas más importantes en mi cabeza que el día de cumple de los clubes y lo que me ponen seguidores", añadió.