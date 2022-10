Ana Inés Martínez recibió proyectiles en los incidentes de Boston - Peñarol: su aclaración

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El partido Boston River - Peñarol debió ser suspendido sobre el final cuando desde la tribuna donde estaban los hinchas mirasoles, comenzaron a lanzar diferentes objetos a la cancha.

Desde la transmisión de Star +, Ana Inés Martínez dio cuenta de la situación y reveló que ella misma estaba en medio de la lluvia de proyectiles.

Ante malos entendidos que circularon por redes sociales, Martínez dio su versión de los hechos a través de Twitter y aclaró que no fue agredida.

"Quiero aclarar que nadie me pegó. Recibí proyectiles como mucha gente que estaba en el Viera, pero por suerte tuvieron mala puntería.Solo me cayó un poquito de agua, pero como hacía calorcito vino bien.Arriba gente! Pero no difundan algo que no es real", escribió.