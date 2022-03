Ana Inés Martínez recibió un pelotazo mientras trabajaba en cancha

“La pelota busca al jugador” me dijeron anoche en la transmisión 😂



No se si fue más gracioso el pelotazo que me comí o mi cara final 🤣



El recurso de la espalda no sé si lo metías vos si estabas ahí @SebasGiovanelli ehhhh 🤦🏻‍♀️ ⚽️#AperturaEnStarPlus pic.twitter.com/bCDua2BBZU