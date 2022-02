Ana Inés Martínez contra las críticas de los hinchas "infumables" de Nacional o Peñarol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ana Inés Martínez formuló un picante comentario luego de los errores arbitrales cometidos en el partido del lunes de Nacional ante Liverpool. "Algunos árbitros... y hay gente que cuestiona el VAR. Ayer hubo errores y lo de Daniel Rodríguez y el línea hoy SP (sin palabras)", escribió la periodista en Twitter.

La publicación generó opiniones divididas y en especial fueron hinchas de Peñarol quienes reaccionaron negativamente. Aseguraron que el año pasado, cuando el club mirasol fue perjudicado con algunos fallos, Martínez no habría sido igual de crítica con los jueces.

Algunos árbitros 🤦🏻‍♀️ y hay gente que cuestiona el VAR

Ayer hubo errores y lo de Daniel Rodríguez y el línea hoy SP — A. Inés Martínez (@AnaInesMartinez) February 22, 2022

La periodista deportiva de Subrayado y Punto penal recogió el guante y en un siguente tuit respondió a los cuestionamientos. "Infumables algunos hinchas de los 2 grandes. Igualitos en ese sentido. No se gasten, que mientras ustedes gastan energías y se calientan al pedo, cada tuit de ustedes no cohibe a nadie con convicción", escribió.

Infumables algunos hinchas de los 2 grandes.

Igualitos en ese sentido.



No se gasten, que mientras ustedes gastan energías y se calientan al pedo, cada tuit de ustedes no cohibe a nadie con convicción. — A. Inés Martínez (@AnaInesMartinez) February 22, 2022

No fue la única periodista cuestionada por este mismo motivo. El relator de Tenfield y conductor de Pasión noticias, Diego Miranda, también fue cuestionado por un hincha que lo había calificado de "bolso arrepentido".

"No te confundas. No reniego de mis orígenes y orgulloso estoy de ellos. Pero hoy me toca desempeñar otra función. Y lo hago con libertad e independencia, siendo fiel a mis convicciones y honesto conmigo mismo. A riesgo de equivocarme", replicó Miranda.