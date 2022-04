Ana Inés Martínez aclara su relación con el humorista senegalés Jaaw Ketchup: "Un amigazo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ana Inés Martínez viajó a Catar invitada por el Comité Organizador del Mundial para presenciar el sorteo de la Copa y conocer los principales atractivos turísticos del país. Allí coincidió con otros invitados, entre ellos el humorista senegalés Jaaw Ketchup, una de las figuras más populares de su país, con 1,4 millones de seguidores en Instagram.



Martínez y Ketchup hicieron buenas migas y compartieron diversas fotos en las redes sociales de cada uno. Cuando la periodista uruguayo publicó una foto junto al artista africano, a muchos les llamó la atención la cercanía entre los dos.

Para despejar los rumores y aclarar memes de los "mal pensados", Ana Inés hizo una publicación en Instagram donde aclaró que solo son amigos. "El Ketchup senegalés causó sensación cuando compartí nuestra foto en las stories. Los mal pensados me hicieron reír con memes de nuestra fotografía, que refleja que me gané un amigazo", escribió.

Ketchup también compartió otra foto con Martínez en las playas de Catar y escribió: "En Catar me encontré con personas formidables".

La nueva amistad de Martínez implicó un incremento de sus seguidores. "Este crá me estampó en su perfil y la foto tuvo más de 37 mil me gusta. O sea, es un despegado en su país. Además me llenó de seguidores senegaleses a los cuales aprovecho para agradecerles los msj que me escriben a diario. Los leo a todos", aseguró la periodista de Punto penal y Subrayado.