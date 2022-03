De "alcahuete" a "imbécil": escándalo en el programa de Julio Ríos con periodista peruano

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El programa Las voces del fútbol (Radio Fénix) fue escenario de un durísimo debate previo al encuentro de Uruguay - Perú de este jueves. El periodista Francisco "Paco" Bazán increpó a los integrantes del programa Alberto Pérez y Valentín Flecher, quienes habían dudado del potencial peruano. "Lapadula no le ata los cordones a Suárez y a Cavani", había dicho, por ejemplo, Pérez. Y Flecher había arriesgado que la selección incaica quedaría afuera del Mundial. "Si va a un repechaje con Australia, pierda", dijo.

Bazán se comunicó con el programa liderado por Julio Ríos y reclamó "respeto" por la trayectoria de la selección peruana. Llamó "ñoño" a Flecher e "imbécil" a Pérez.

"¿Ustedes escucharon a algún periodista peruano ofender a algún jugador uruguayo en su valía?", preguntó Bazán. "Por eso, yo digo que la mesa de ustedes se convirtió en una mesa de niños. ¿Tienen que humillar porque Uruguay tiene una historia más rica que nosotros?", añadió y recordó que le habían comentado que Pérez era el "el conserje del señor Rïos". "Usted le lleva el agua", dijo

Entonces intervino Rïos: "Él es bastante más que una persona que me lleva el agua cuando yo relato. Hace 19 años que trabaja conmigo", dijo.

El debate fue ganando cada vez más temperatura. "Cuando apuntás a una persona, no me gusta", le dijo Pérez. Flecher criticó la trayectoria de Bazán: "Le gusta alcahuetear a los jugadores y es un irresponsable. Cuando Perú estaba viviendo el peor momento de la pandemia, dijo que usar tapabocas era un plan genocida para silenciar a los humanos. No me merece el más mínimo respeto como persona", dijo.

"A mí me gusta que se expresen de mí, bien o mal", replicó Bazán. "Es parte de este negocio. Para estar en canal abierto y liderar el show deportivo más bien, hay que saber caer bien o mal", dijo y luego acusó a Flecher de vender humo.

Más adelante, el periodista peruano calificó de "imbécil" a Alberto Pérez. Fundamentó que las críticas sobre Lapadula y la selección peruana, fue típica de un "imbécil".

"Lo que hicimos fue ponerlos en el sitial que les corresponde"; dijo Flecher, quien calificó como "liviana" a la selección de Perú.

"Una selección liviana que está a un punto de la suya. Ustedes nos van a venir a pisarnos a los peruanos la ilusión de ir a un Mundial. No va a venir a ofender la historia de nuestro fútbol", añadió Bazán.

El cierre del debate fue extraño. Se ¿cortó? la comunicación con Bazán y como se acercaba la hora de finalización del programa, Ríos dio por terminada la emisión.