Agustín Casanova preocupó a sus fans: canceló un show por problemas de salud

Agustín Casanova es sin dudas uno de los artistas uruguayos más convocantes de su generación, por lo que no extrañó que el sábado pasado tuviera tres shows previstos en la ciudad de Buenos Aires durante la misma noche. Sin embargo, al tercero no pudo asistir por "problemas de salud", según explicó el propio músico a través de sus redes sociales.

Fue una semana complicada para Agustín en lo que refiere a su salud. Según contó su entorno a Tv Show, el cantante comenzó con síntomas propios de un agudo cuadro gripal el miércoles anterior: tenía vómitos, tos y fiebre. No obstante, hacia el viernes se recuperó y el sábado se sentía en condiciones de viajar a Buenos Aires.

Una vez en la capital argentina, el líder de Márama volvió a descomponerse. Durante su primer show sintió que le faltaba el aire sobre el escenario, por lo que tuvo que exigir su voz por encima de lo acostumbrado, y en el segundo espectáculo la situación empeoró. "Le empezó a doler fuertemente la garganta y a quedarse sin voz", recordó un productor cercano al cantante.

Cuando llegó la hora de realizar el tercer show, Agustín no estaba en condiciones de subirse al escenario, por lo que se optó por suspenderlo. El propio artista dio la noticia a través de una historia de Instagram en la que pidió "disculpa de parte de todo Marama y más que nada de mi lado". "La verdad es que por problemas de salud no puedo hacer el show", explicó.

Junto a una imagen de sí mismo sobre el escenario en blanco y negro añadió: "Lamento por la gente que nos fue a ver y nos esperó, soy la última persona que cancelaría un show. Pero la situación me superó y si no fuese de esta magnitud no lo haría. Pido disculpas y espero encontrarnos y recuperado para darles el show que merecen, al 100%".

El evento al que Márama no pudo presentarse era el aniversario de la fiesta Bons en la zona de Costanera. El boliche se promocionó durante varios días anunciando que tocaría la banda uruguaya, e incluso Agustín había grabado un video invitando a la fiesta. "No te lo pierdas porque va a ser un show increíble", anticipaba el cantante.

Tras su traspié de salud, el médico le recomendó que hiciera tres días de reposo.