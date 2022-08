El último adiós a Rodolfo Bebán: la íntima y solitaria despedida de los hijos del actor

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este lunes por la mañana, en total intimidad y sin la presencia de colegas, los familiares de Rodolfo Bebán lo despidieron en el Cementerio de la Chacarita. Solo se hicieron presentes sus hijos y familiares.

En concordancia con el total hermetismo de su partida, no hubo ceremonia ni se acercaron personas a despedirlo en la cochería. Al llegar al panteón de la Asociación Argentina de Actores, los herederos de Bebán se despidieron de su padre en solitario, antes de regresar a sus hogares.

Rodolfo Bebán murió el sábado por la noche a los 84 años. “Con gran dolor despedimos al actor y director. Su extensa trayectoria artística incluye inolvidables trabajos en cine, teatro y televisión. Afiliado a nuestro sindicato desde 1962. Acompañamos a sus hijos, familiares y seres queridos en este duro momento”, publicó en su cuenta de Twitter la Asociación Argentina de Actores, que también envió una enorme corona de flores que pudo verse en el último adiós al actor.

Si bien la despedida se realizó sin la presencia ni de admiradores ni de actores que trabajaron con él, durante el fin de semana fueron muchas las personas del medio artístico que se volcaron a las redes sociales para despedir a uno de los grandes actores argentinos.

A pesar de haber protagonizado muchos éxitos en la pantalla chica y grande, Bebán mantenía su vida privada fuera del ojo público. Lejos de las cámaras, jamás hubo en él algún rastro de arrogancia o de hombría mal entendida, sino el reconocimiento constante de una personalidad retraída, tímida e insegura, que lo llevaba a alejarse del contacto con los medios.

Esa decisión fomentó de manera constante el equívoco de que el actor despreciaba a la prensa y la trataba todo el tiempo con desdén. “Me parece que es por timidez. La manera en que llegó la popularidad a mi carrera me dejó algunas secuelas. Fue algo muy rápido, desde que era muy joven, y eso hizo que tuviera que dejar de hacer algunas cosas que me gustaban”, reconoció cuando le preguntaron por qué no daba entrevistas.

Hace unos años, Mirtha Legrand se refirió a la negativa constante con la que se encontraba cada vez que intentaba invitarlo a su programa. “¿Hubo alguien, en estos más de 50 años de almuerzos, que nunca lograste sentar a tu mesa?”, le preguntaron durante una entrevista con la revista Hola! Y la respuesta de la conductora sorprendió a varios. “Rodolfo Bebán. Nunca supe por qué”, dijo la Chiqui.

Bebán nació el 25 de mayo de 1938 en Ciudadela y se crio en Morón, donde siempre vivió su madre y residían sus mejores amigos. Pasó su infancia muy lejos de cualquier atisbo de vocación artística, entre deportes y salidas nocturnas a reductos tangueros. Cuando estaba a punto de viajar a Córdoba para hacer la carrera de piloto de aviación, decidió acompañar a un amigo a una prueba de actuación convocada frente a la Municipalidad de Morón. La obra era Fuenteovejuna y Bebán finalmente se quedó con el personaje dando comienzo a una larga y exitosa trayectoria artística.