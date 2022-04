Adabel Guerrero se sumó a Divas Play: ¿qué dijo Silvina Escudero del video que hicieron?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La primera fue Florencia Peña. Luego se sumó Silvina Luna y más adelante, Silvina Escudero. Ahora, la argentina Adabel Guerrero también difundió que forma parte de Divas Play, la plataforma uruguaya de contenido para adultos, que se convirtió en el nuevo emprendimiento de las mediáticas.

La bailarina y profesora de danzas, que ganó exposición cuando se integró a Bailando por un sueño y los formatos de Marcelo Tinelli, lleva varias semanas compartiendo en sus redes algunos vistazos de las producciones que hace para este sitio de contenidos sensuales o eróticos.

Esta semana, por ejemplo, mostró una galería de fotos en la que se la podía ver con un cojunto negro y en la ducha.

En Instagram, la rubia divide sus posteos entre rutinas de entrenamiento, recetas de cocina, imágenes junto a su hija, o registros de sus diferentes trabajos. Integra en estos momentos el elenco de la obra SEX, de José María Muscari, que pronto llegará a Uruguay.

En lo que a Divas respecta, Silvina Escudero participó esta semana del programa LAM de Ángel De Brito, y reveló que filmaron un video juntas con su colega, pero que no debería publicarse en ningún lado.

"Lo que hice con Adabel no puede salir en ningún lado. Eso no va a salir; obviamente saldrán algunas cosas, pero no todo", aseguró. "Nos fuimos al pasto mal", resumió la morocha.

En Divas, Guerrero anuncia: "Te invito a entrar a mi mundo de fantasías", y promete "fotos y videos explosivos cada semana", todo a cambio de una suscripción mensual.