Actor Kal Penn revela compromiso con su novio de hace 11 años: "Es algo maravilloso"

Kal Penn es una cara conocida de la comedia. Destacado por sus protagónicos en la serie de películas Harold & Kumar, también se lo ha podido ver en series como How I Met Your Mother, House o Designated Survivor, entre varias otras.

Por estas horas lanza en el hemisferio norte su libro de memorias, You Can't Be Serious, en la que además de la carrera actoral aborda otros aspectos menos conocidos de su historia, como los años que trabajó en la Casa Blanca en la administración de Barack Obama.

Pero lo que lo puso en el centro de las noticias es que haya decidido compartir con los lectores que es gay y que está comprometido con Josh, su novio de hace 11 años y al que conoció justamente en su trabajo político.



"Siempre he sido muy público con todas las personas con las que he interactuado personalmente. Ya sea con alguien que conocí en un bar, si Josh y yo salimos o estamos hablando con amigos. Estoy muy emocionado de compartir nuestra relación con los lectores. Pero Josh, mi pareja, mis padres y mi hermano, las cuatro personas más cercanas a mí en la familia, son bastante tranquilos. No aman la atención y la timidez lejos del centro de atención", contó a la revista People antes de la salida del libro.

Sobre su sexualidad, dijo: "Me sentí muy apoyado por todos. Eso es algo maravilloso. Sé que todos tienen diferentes experiencias con eso y definitivamente me siento muy afortunado. Descubrí mi propia sexualidad relativamente tarde en la vida en comparación con muchas otras personas. No hay una línea de tiempo para estas cosas. La gente se da cuenta de lo que está pasando en diferentes momentos de sus vidas, así que me alegro de haberlo hecho cuando fue".



Y adelantó que con Josh llevan comprometidos algún tiempo, pero aún no han resuelto casarse porque siguen discutiendo detalles respecto a cómo será la ceremonia que realizarán.

De momento, no se sabe si You Can't Be Serious tendrá versión en español.



En su cuenta de Instagram, Penn le agradeció a la gente por "todo el amor" que le hicieron llegar a través de las redes sociales.