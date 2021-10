"La Academia": Luciana Salazar explicó los motivos de su renuncia a "Showmatch"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La noche del lunes en ShowMatch marcó el final del "ritmo con niños", una de las propuestas que más alegrías dejó en la pista. De esta manera, Marcelo Tinelli se encargó de presentar a las que fueron las últimas parejas en bailar este estilo, en una jornada en la que Luciana Salazar oficializó su salida de La Academia.

Al comienzo de la emisión, el conductor recibió a Mario Guerci y Sole Bayona, quienes se presentaron junto a Dylan Dalceggio, un niño de 10 años. Luego de un número en el que abundaron los trucos y los saltos, llegó el momento de la devolución. Ángel de Brito felicitó especialmente a Dylan, y opinó: “Me gustó mucho el trabajo de Mario, aunque él piensa que lo odio, no sé por qué. Es uno de los famosos que más evolucionó, así que felicitaciones” (10). Carolina “Pampita” Ardohain confesó que le encantó la performance del pequeño, y consideró: “Lo hacés espectacular. De los que estuvieron en la pista, fuiste uno de los que más me sorprendió” (10).

En su turno, Guillermina Valdes se deshizo en elogios para con el equipo (10), y Jimena Barón aplaudió la evolución de Guerci: “Me gustó la propuesta. Dylan sos hermoso, tenés una luz y una felicidad muy linda. Los felicito” (voto secreto). En último lugar, Hernán Piquín concluyó: “Dylan, sos tremendo, simpático, canchero y estabas re concentrado en lo que tenías que hacer. Chicos, ustedes crecen día a día. Mario estás bailando casi a la par de Sole, que es tremenda, y la acompañás muy bien” (9).

Más adelante, llegó el momento de la lectura del voto secreto, que arrojó a cuatro parejas como las destinadas a bailar en el duelo. Fueron Nazareno Móttola y Micaela Grimoldi, Agustín Barajas y Lola Ruiz, Lizardo Ponce y Josefina Oriozabala, y Candela Ruggeri y Nicolás Fleitas.

Por último, Luciana Salazar aprovechó su presencia en el programa para confirmar su renuncia al certamen. Explicó: "Es difícil tomar esta decisión, igual ya lo había hablado con la producción y por supuesto que mi equipo lo sabía. Yo tengo un viaje que tengo que hacer por unos trámites que tienen que ver con mi hija, que es de otra nacionalidad, y tengo que ir porque están por poner un decreto que me puede llegar a perjudicar y después tal vez no pueda entrar al país. Así que tengo que irme de urgencia y no llegaba con los tiempos para seguir en el certamen. Desgraciadamente, tengo que irme. Quiero agradecer a todos, a mi coach, Majo; a Nachito que se vino acá y puso la mejor; y a todos, de verdad. Fue un año muy lindo, me fui en este ritmo que estuvo mi hija, así que para mí fue un broche de oro". De esa manera, Salazar le dijo adiós a una nueva edición de ShowMatch.