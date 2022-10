YSY A, la estrella del trap argentino que tiene sangre charrúa y lleva a Tacuarembó en el corazón

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Es 25 de junio y la noche empieza a caer en el puerto de Montevideo. A pesar de la ola de frío polar que congela la ciudad, una larga fila espera la apertura de la Sala del Museo. Faltan más de dos horas para el segundo show de YSY A, y la gente está expectante.

Mientras tanto, en el camerino, el trapero argentino se saluda con Pobvio, el DJ uruguayo encargado de encender el clima previo al show. Pobvio mete una mano en el bolsillo y extiende un regalo como agradecimiento.

—Tomá, es de acá de Uruguay. Dicen que da energía.



YSY recibe una piedra amatista violeta y brillante. La contempla. Agradece, halaga el set del día anterior y lo motiva para el que va a venir. Le da la piedra a un miembro de su equipo y le pide que la guarde. Un par de horas después se baja del escenario bañado en sudor tras su segunda presentación a sala llena. El público corea su nombre y devuelve la energía que el trapero brindó durante dos horas. La amatista no tuvo nada que ver.

El próximo 16 de diciembre, YSY A dará un nuevo show en Uruguay, pero ahora la apuesta será mayor. El recital será en el Antel Arena en el marco de su El hombre sismo tour, que lo ha llevado a recorrer Argentina, México y España en los últimos meses. Las entradas están a la venta en Tickantel: el día que se pusieron a la venta, la cola virtual para comprarlas superaba las 10.000 personas, según el sitio web.

Si hay dos palabras que definen a YSY A son enérgico y argentino. Tiene 24 años, creó y organizó El Quinto Escalón, una de las competencias de freestyle más importantes del país vecino; tiene tres discos de estudio, un EP, un montón de singles, un sello discográfico, una marca de ropa, un cómic sobre su vida y un hijo. También tiene dos padres uruguayos, cariño por Tacuarembó y tiempo para pensar que a veces no es tan productivo como debería. Pero en 24 años logró forjar una carrera artística apostando por un género que era poco explorado en un país, el suyo, que hoy se convirtió en pilar del mercado hispano: el trap.

YSY A. Foto: Difusión

YSY A es Alejo Acosta, nacido en Buenos Aires y uno de los referentes de la escena argentina.



Con 13 años rapeaba y competía en eventos que le quedaban lejos de casa y que, por la convocatoria que tenían, alentaron su espíritu emprendedor: organizó su propia batalla.

El Quinto Escalón empezó impulsado por Facebook y se gestó en Parque Rivadavia. Tomó trascendencia, sumó a jóvenes raperos que luego se volvieron músicos relevantes como Duki, Wos, Trueno y Lit Killah, entre otros, y se hizo masivo. En 2017, con el Microestadio Malvinas Argentinas repleto, se despidió cuando estaba en pleno auge.

“Cuando El Quinto Escalón explotó, más o menos en 2015, empecé a ver la repercusión y lo que generaba ese movimiento. Y pensé que esa gente ya estaba infectada”, dijo a El País aquella noche de junio, sentado en el sillón de una sala en el patio del Museo del Carnaval, a dos horas de su show.



Cuando El Quinto Escalón terminó, YSY A se enfocó en la música. Sacó varios singles y formó parte de Modo Diablo, el trío junto a Duki y Neo Pistea que marcó el inicio del trap masivo en Argentina. La gente que se había enganchado en la movida del hip hop lo siguió sin dudarlo.

la Identidad "Mi sangre es de acá, sangre charrúa"

Argentina es su lugar. La destaca en sus canciones, la referencia en las visuales de su show y la lleva en su pecho. Una de las dos grandes cadenas que tiene colgadas es la bandera de su patria. La otra, otro motivo de orgullo, el logo de su marca y sello discográfico, Sponsor Dios.

Aún así, YSY A también es un poco uruguayo: sus padres, de Tacuarembó, emigraron en busca de nuevos horizontes.



—¿Cuánto tenés de uruguayo?



—Supongo que un montón, entre Uruguay y Argentina compartimos muchas cosas de nuestra historia. De chico siempre vine a Uruguay y aprendí y me eduqué muchísimo acá. Mi sangre es de acá, sangre charrúa como quien dice.

—¿Te interesó venir y conocer tus orígenes?



—Yo desde chiquito vengo a Tacuarembó, siempre vine. Es muy lindo, Montevideo también, tengo mucha familia. De chico todas las vacaciones venía a Tacuarembó… ¡He estado en la casa de Gardel!



—¿Y entonces Gardel es uruguayo o argentino?



—Nadie lo sabrá

—¿E YSY a?



—¡No, YSY A es argentino! Mis padres me enseñaron un amor por Argentina muy fuerte; me educó mucho mi país.

YSY A en Sala del Museo. Foto: Mateo Vázquez

La fuerza "La gente me sigue porque me ama de verdad"

YSY A se destaca por su energía. Cuando habla lo hace convencido y entusiasmado. Se mueve, se ríe, hace ademanes, no escatima en tiempo para desarrollar una idea. En el escenario también lo transmite y eso compensa que en las tablas esté solo, ni siquiera acompañado de un DJ.

En parte no necesita compañía, pero sí necesita apoyo del público: para completar las barras de sus canciones, para saltar, para hacer pogo. En Argentina, a fines de mayo, YSY realizó el mismo show que trajo a Uruguay pero en el Estadio Obras Sanitarias. Asistieron cerca de 10.000 personas y el pogo fue tan fuerte que, en edificios cercanos al predio, se registraron temblores. El trapero se ganó un galardón del que se jacta: su público provocó un sismo.

En Uruguay, en junio, el público también se mostró efervescente. YSY se entusiasmó con la respuesta y anunció un posible retorno que se concretará en diciembre en el Antel Arena.

“Está bueno cuando es orgánico, cuando la gente entiende lo que está viviendo. Cuando disfruta y acompaña realmente, no porque se lo impusieron o es lo que está de moda. Eso termina muriendo y yo quiero hacer esto 10, 15 o 20 años más. No puedo hacer algo pasajero, es fácil que todos pongan los ojos en algo cuando eso es lo mejor”, defiende.

—¿YSY A es orgánico?



—Siento que es súperorganico. De mi lado siempre fue la verdad, conté la verdad y lo que pienso. Del otro lado la gente me sigue porque me ama de verdad. La música de verdad es la que transmite algo sincero: no es para los oídos, es para que te remueva las células.

—¿Por qué no te has subido a esa ola más pop que está en la escena ahora?



—Porque nunca hago lo que hacen todos, no uso lo que usan todos, no rancho con los que ranchan todos. Me gusta dar un material único, que cuando consumas algo de YSY A sea Y-S -Y-A, de la Y a la A. Siempre lo digo: lo inesperado que esperan todos.

Entonces aquel día, poco antes de salir al escenario, habló del regreso que ahora tiene lugar y fecha, y dijo a El País: “No te voy a decir que estoy viniendo a sembrar semilla, porque ya lo hice hace años. Estoy viniendo a regar”. Después sacudió la Sala del Museo y se llevó, de Uruguay, un montón de energía. Y una piedra brillante.