La Vela Puerca reprogramará su show en el Estadio tras la polémica entre AM y CAFO

Luego de semanas de incertidumbre respecto al show que La Vela Puerca tenía previsto realizar el 19 de marzo en el Estadio Centenario, este viernes se confirmó que el recital se reagendará para abril.

Así lo comunicó la banda a través de un comunicado en el que informó que el espectáculo será el sábado 2 de abril, en idénticas condiciones. Las entradas adquiridas conservan validez y la venta continúa en Acceso Ya.

"Les queremos contar que el show del Estadio Centenario previsto para el 19 de marzo se cambia para el sábado 2 de abril. Esta decisión trasciende a la banda, ya que es el acuerdo al que llegaron CAFO y la productora AM para poder resolver una situación ajena a La Vela Puerca", informaron.

En el mismo comunicado se avisó que aquellos que no puedan concurrir a la nueva fecha, podrán solicitar el reembolso del dinero. Eso será enviando un mail al correo [email protected] hasta el 18 de marzo inclusive.

La decisión de la reprogramación fue un acuerdo entre la Comisión Administradora del Centenario (CAFO), la Asociación Uruguaya de Fútbol, la Intendencia de Montevideo y la productora AM, responsable del show. Y llega luego de una controversia de trascendencia pública entre AM, que tiene contrato de exclusividad para la realización de espectáculos en el Estadio, y los responsables del escenario deportivo.

A comienzos de febrero, CAFO dio a conocer que el Estadio no estaría disponible para la fecha prevista para el show de La Vela. Esto se debe a que, según CAFO, se había establecido que salvo los partidos de Copa Libertadores y Sudamericana ya fijados por Conmebol, se debía suspender cualquier otra actividad en el lugar, entre el 7 y el 24 de marzo.

Esa decisión se tomó para lograr que la selección uruguaya encontrara el césped del Estadio en las mejores condiciones posibles, de cara a la penúltima fecha de Eliminatorias rumbo a Catar 2022, que será su último partido como local en las clasificatorias.

AM argumentó que se estaba yendo en contra del contrato firmado, y que para el show de La Vela no se iba a afectar el piso del Estadio, ya que la acción estará ubicada sobre la Tribuna Olímpica. En reiterados comunicados, la productora, que ya había sufrido varias reprogramaciones en ocasión de los recitales de Jaime Roos y No Te Va Gustar, manifestó su intención de iniciar acciones legales.

"Estamos ansiosos por vernos en el Estadio", expresó la banda de Sebastián Teysera, que esta semana dio a entender, en sus redes, que se viene el lanzamiento de nueva música. Eso se desprende de un breve clip en el que aparece una suerte de payaso que ruge.