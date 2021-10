Tres lanzamientos recientes de discos para dejar felices a viejos rockeros

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Aunque entre ambos suman un siglo de carrera, John Mellencamp y Bruce Springsteen nunca habían presentado una canción juntos. “Wasted Days”, primera muestra gratis del próximo disco de Mellencamp a salir en 2022, salda esa deuda. Y lo hace de la manera que solo ellos podían hacerlo una balada americana de guitarras acústicas y voz desgarrada sobre el hecho ese de envejecer.

Es bien de una canción de Mellencamp, a quien en los 80, cuando editó su obra más conocida, se lo conocía como “Cougar” y era un heredero pop y más rural de Springsteen. El acordeón y cierta tristeza son marca registrada de Mellencamp y “Wasted Days” es una prueba del infalible arte de componer grandes canciones.

Perfil John Mellencamp, Bruce Springsteen Canción “Wasted Days” ¡Qué es? La primera colaboración entre dos grandes de la música

No paran de aparecer cosas olvidadas de la enorme bodega de Neil Young. En este caso es una joya de una de sus tantas grandes etapas. Grabado en el Carnegie Hall neoyorquino en diciembre de 1970, o sea que venía de editar los formidables Everybody Knows This Is Nowhere y After the Gold Rush. Pero a diferencia de esos discos, de los que acá hay varias perlas, el show fue acústico con él solito con su guitarra, y esa pureza siempre ha sido una parte importante de la música de este canadiense con una carrera que en cualquier momento cumple 60 años. En Carnegie Hall 1970 están canciones como “Cinnamon Girl,“ “Southern Man” y “Tell Me Why”, por ejemplo, en versiones que parecen definitivas.

Perfil Neil Young Disco Carnegie Hall 1970. Sello Flat Records ¿Qué es? Un nuevo descubrimiento de los archivos de Young.



Lindsey Buckingham es un tipo raro. Es, por ejemplo, la parte más importante de una banda que lleva nombre de otros (Fleetwood Mac) pero a la que le dio sus más grandes éxitos; lo echaron, además, en el medio de la última gira. Su valor también lo demuestra en su brillante carrera solista (que tiene composiciones como “ Trouble”, “Go Insane”, “Countdown”) y en el disco a medias con su compañera Stevie Nicks, un clásico de la década de 1970. Su nuevo album surgió después de su salida de la banda y una operación de corazón y es una nueva prueba de su orfebrería para la canción pop. La producción es abundante y Buckingham es un gran guitarrista pero todo es tan fresco. Los Fleetwood Mac se lo perdieron.