¿Quién es Travis Scott, el rapero que creó el festival en el que murieron ocho personas?

Cuando a las 21:15 del viernes ocurrió la tragedia del festival Astroworld, en Houston —en la que murieron a causa de una avalancha ocho personas— quien estaba sobre el escenario era Travis Scott, creador del evento.

El Astroworld Festival existe desde 2018 por obra y gracia de Scott. Lo que motivó su creación fue la nostalgia: la evocación de sus años felices de infancia en el Six Flags AstroWorld, un parque de diversiones.

El cierre de ese lugar en 2005 lo afectó mucho cuando aún no era Travis Scott. Pero tres años después, ya era un joven y ascendente rapero que subía su arte a Myspace. Cuatro años después firmaba contratos con Epic Records y alianzas estratégicas con sellos como Good Music, de Kanye West. Tiene cuatro álbumes: Rodeo (2015), Birds in the Trap Sing McKnight (2016), Astroworld (2018) y Utopia (2021). Con el tercero y el éxito de “Sicko Mode” con Drake, se volvió una celebridad.

Hoy es una estrella de la música en pareja con otra estrella, más famosa que él, la modelo y empresaria Kylie Jenner, a quien conoció en 2017, luego de un show que dio en el festival Coachella. Aviones privados, guardaespaldas, una mansión de 900 metros cuadrados en el noroeste de Houston por la que pagó dos millones de dólares hace cuatro años. Travis es el “rapstar” que ostenta excesos de velocidad en las autopistas de Texas al volante de su Lamborghini, y el hombre que, con 30 años cumplidos, es reconocido por su trabajo social y su preocupación por los que menos oportunidades tienen. Una especie de nuevo rico que tiene claro de donde salió.

En octubre de 2020 Scott tuiteó que le pagaría la colegiatura de un semestre a cinco estudiantes de universidades predominantemente negras. Eligió a algunos de los subsidiados vía redes sociales y un mes después comenzó la actividad de su Fundación Cactus Jack, con la que distribuyó 50.000 raciones de comidas gratuitas a residentes durante la helada que afectó recientemente a Texas.

Por los esfuerzos que el rapero viene haciendo en favor de su comunidad, en abril pasado fue uno de los cinco galardonados para los primeros premios RAD - Red Carpet Advocacy - al impacto positivo, que reconocen a figuras culturales que “inspiran propósito” en su trabajo.

En 2018 nació su hija Stormi Webster y creó su festival en Houston. “Cuando cerraron Astroworld, se llevaron un pedazo de mi corazón”, dijo ese mismo año, cuando estaba preparando el gran evento. Alquiló juegos montó dos escenarios y convocó a los artistas para que animaran aquella noche del 17 de noviembre de 2018, esa que sería su reencuentro con el parque de su infancia, aunque distinto.

Las entradas para la edición de 2021 salieron a la venta el 5 de mayo y se vendieron 100.000 en 30 minutos, a pesar de ser muy caras. La tragedia del viernes obligó a cancelar la jornada del sábado y seguramente, el futuro del festival.