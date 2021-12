El Teatro Solís despide su temporada de ópera y anuncia títulos para 2022: los detalles

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Teatro Solís se dio revancha. El año pasado tenía programado el estreno de la zarzuela La del manojo de rosas, pero días antes de que saliera a escena se suspendieron las funciones debido a la situación sanitaria.

"Nos vuelve a reunir al equipo de trabajo. Nos despedimos hace un año e increíblemente nos volvimos a juntar todos. Eso para la lírica en nuestro país es un acontecimiento que nunca se da", dijo el director musical de esta zarzuela, Martín Jorge, quien este martes estuvo junto a la directora escénica española Bárbara Lluch en la presentación que se realizó en el Foyer del Teatro Solís, que también contó con varios de sus protagonistas: la soprano Sofía Mara, el barítono Alfonso Mujica, el actor Andrés Papaleo, la cantante lírica Sofía Drever y el actor Juan Antonio Saravi.

"Hace dos semanas que comenzaron los ensayos y volvimos más agradecidos que podemos trabajar", comentó Lluch.

La del manojo de rosas tendrá seis funciones entre el 22 y el 29 de diciembre (entradas a la venta por Tickantel y boletería de la sala desde 100 pesos), y será una producción donde se conjugarán la Banda Sinfónica de Montevideo y la Comedia Nacional.

La compuso Pablo Sorozábal durante la Segunda República, antes del franquismo, explicó Lluch. Y es según ella un libreto poco común, ya que Ascensión, la protagonista no duda en afirmar: "Yo me casaré con el hombre que quiera y que me quiera". "Para mí, como mujer ha sido una maravilla tener estos personajes, son mujeres que dicen lo que piensan y lo que quieren", comentó la directora escénica.

Además de presentar esta zarzuela que dará final a la breve temporada de ópera 2021 del Solís, se presentó la programación del año próximo.

Así será la temporada de ópera 2022 del Teatro Solís

El comienzo de la temporada está previsto para mayo con la ópera Dido & Eneas, de Henry Purcell, que tendrá la dirección del maestro Igor Yebra, el ex responsable artístico del Ballet Nacional del Sodre.

En agosto llegará la reconocida Pagliacci de Ruggero Leoncavallo, que estará dirigida por la argentina Florencia Sanguinetti.

El último título anunciado es la zarzuela La gran vía de Federico Chueca y Joaquín Valverde, cuya dirección es de Ruperto Chapí, nominado este año a los Premios Florencio por La revoltosa. Se la verá en diciembre.



No se anunció, por ahora, quiénes serán los protagonistas de cada uno de los títulos a esperar para 2022.