No Te Va Gustar y la historia de uno de sus temas más conocidos que casi no sale a la luz

De que No Te Va Gustar es una de las bandas más importantes que han surgido de nuestro país, no hay ninguna duda. Han llenado estadios, viajado por todo el mundo y son uno de los grupos más destacados de habla hispana. Y si bien tienen canciones que se convirtieron en clásicos, uno de sus temas más conocidos casi no sale a la luz.

Eso se conoció cuando Emiliano Brancciari y Denis Ramos visitaron el programa Los Mammones, en representación a los ocho integrantes que conforman la banda. Entre risas, chistes y mucha música, se conoció esta increíble anécdota.

Uno de los temas que abordaron fueron las cábalas y costumbres que tienen los músicos. Siendo personas muy supersticiosas, la creación de sus álbumes están cargadas de reglas. Un claro ejemplo es que, para evitar la mala suerte, no incluyen el número 13 en ninguna de sus producciones. A esa resolución llegaron luego de un acalorado debate seguido por una votación, ya que la mitad de los integrantes lo consideraban un número positivo mientras para el resto es un mal augurio.

Al final, prefirieron que no apareciera en ninguno de sus trabajos. Pero aunque por mucho tiempo tomaron decisiones de manera democrática, admitieron que en la actualidad dejaron de hacerlo porque termina complicando todo de manera innecesaria. "En un momento era todo por votación y era insoportable", explicó Brancciari.

Explayándose en los enredos que trajo ese método poco convencional, el cantante agregó: "Armábamos los discos en base a eso y quedaban todos desparejos. Cada uno decía el que más le gustaba y terminaban siendo canciones que se parecían, o que no".

Ahora, a pesar de haber modificado su proceso creativo, siguen consensuando y debatiendo los temas más importantes. Curioso como siempre, Jey Mammon quiso saber si alguna canción había quedado fuera de un álbum a causa de esto. Grande fue su sorpresa cuando Ramos contestó que "Tan Lejos", uno de sus temas más conocidos, parte del álbum El camino más largo, fue excluido de tres discos antes de ser publicado.

Con una carcajada, el cantante expresó irónicamente: "La democracia no funciona en el arte". Finalmente, admitieron que en este momento crean los discos todos juntos pero que ya dejaron de lado las votaciones grupales.